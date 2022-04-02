Liberty, Las Vegas'ın F1'de Amerikalı bir sürücü olma ihtimalini artırdığını düşünüyor

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Michael Andretti'nin F1'e gelme planları aylardır konuşuluyor ancak bu planlar henüz sonuçlanmadı. Andretti, spora geldiğinde sürücülerinden birinin Colton Herta olacağını söylemişti.

Herta şu anda McLaren ile bir test sürücüsü anlaşması imzaladı ancak F1'de, 2015'ten bu yana Amerikalı bir sürücü yarışmadı. Maffei, ABD'nin spora olan yatırımlarına bakılırsa bu durumun yakın zamanda değişeceğinden emin olduğunu söyledi.

Maffei, "Amerikan bir takım olan Haas'a sahibiz."

"Bence Las Vegas gibi bir etkinliğin olması ve ABD'de yaptığımız tüm diğer şeyler, yakın zamanda Amerikalı bir sürücü görme ihtimalini artırıyor." dedi.

Maffei ayrıca, ülkede üç yarış olmasının ABD pazarındaki etkisini azaltmayacağına emin.

"Fomula 1 için özel olan şeylerden biri, global doğası. Miami'ye gelen seyirciler, global olacak. Austin'e gelen seyirciler zaten global. Las Vegas'ın da global seyircilere sahip olacağına kesinlikle eminim. Sadece ABD'den gelen seyirciler olmayacak."

Las Vegas track action Fotoğraf: Liberty Media

Liberty Media CEO'su, Amerika'da birden fazla yarışla ne kadar başarılı olacaklarına inancının, Liberty'nin Las Vegas yarışı için F1 ile birlikte bir organizatör rolü üstlenmesinin nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Maffei, "Beş yıldan biraz daha fazla zaman önce bu şirketi aldığımızda bir fırsat gördük. Potansiyeli gördük ve sadece buraya gelip, yerel partnerimizin iş yapmasına izin vermekten daha fazlasını yapacağımızı anladık."

"Partnerlerimizle bir arada çalıştığımız sürece çok daha büyük roller alabiliriz, ayrıca LiveNation ile birlikte Liberty ve Formula 1'de sadece bir spor olmaktan çok daha fazlasını yapacaktır." dedi.