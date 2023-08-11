Liberty: "Las Vegas GP maliyetleri arttı"

Yarış, Liberty ve F1 organizasyonu tarafından, şehir yetkilileri ve ana kumarhane kuruluşlarının desteğiyle tanıtılan ve organize edilen ilk yarış olma özelliğini taşıyor.

Başlangıç noktası olarak Liberty, kalıcı bir pit ve padok altyapısı inşa etmek üzere bir alan satın aldı ve Kasım ayındaki yarışa hazır olabilmek için inşaatın hızla ilerlemesi gerekiyor.

İnşaatla ilgili maliyetlere ek olarak Liberty, pistle bağlantılı yolların yenilenmesi ve diğer sorunların ortaya çıkması nedeniyle ekstra zorluklarla karşılaştı.

Liberty CEO'su Greg Maffei, Wall Street analistleriyle yaptığı bir görüşmede, "Hazırlıkların programa uygun ilerlediğini söylemekten memnuniyet duyuyorum."

"Enflasyon baskılarına rağmen, daha önce ortaya koyduğumuz gelir ve kâr varsayımlarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Padok binası ve pist çalışmaları için yatırım harcaması tahminlerini arttırıyoruz."

"Yapmakta olduğumuz ilave sermaye yatırımını destekleyecek olan bu inanılmaz projeye olan güvenimiz devam ediyor."

Liberty finans müdürü Brian Wilding, maliyetlerin ilk tahminlerin ötesine geçtiğini doğruladı.

Wilding, "Padok binamız şu anda %85 oranında tamamlanmış durumda."

"Hem padok binası yapısı hem de pistle ilgili yatırım harcamaları dahil olmak üzere Vegas yarışıyla ilgili yatırım harcamalarının 400 milyon dolara yakın olmasını bekliyoruz ve bunun yaklaşık 155 milyon doları yılın ilk yarısında gerçekleşti."

"Ekibimiz bu projeyi sıkıştırılmış bir zaman çizelgesinde ve enflasyonist bir ortamda yönetti. Maliyet artışımızın büyük bir kısmı, işletmelerdeki aksaklıkların en aza indirilmesi gibi yerel toplumun endişelerine yanıt vermek için yapılan pistle ilgili harcamalardan kaynaklanmaktadır."

"Ayrıca güvenlik iyileştirmelerine yatırım yaptık ve görüş hatlarını iyileştirmek için yapılan altyapı değişiklikleri ile taraftar deneyiminin kalitesini sağlamak amacıyla harcamalar yaptık."

"Vegas'taki yerel ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz ve bu projeyi tamamlama hızımız ve verimliliğimiz bu ilişkilerin bir kanıtıdır." dedi.

Liberty'nin hukuk uzmanı ve aynı zamanda Las Vegas etkinliğinin CEO'su olan Renee Wilm, ortaya çıkan sorunlar hakkında daha ayrıntılı bilgi verdi.

"Asfalt konusunda birkaç zorlukla karşılaştık, zeminin altında ele alınması ve taşınması gereken kablolar vardı."

"Bunların çoğu, pisti kullanıma hazırlama sürecine başladığımızda yerel paydaşların talepleri ve dürüst olmak gerekirse gereksinimleri tarafından yönlendirildi."

"Ayrıca, kumarhane mülkleri gibi yerel paydaşlardan, pistin açılması ve kapatılmasıyla ilgili gelişmiş güvenlik konusunda bazı ek taleplerle karşılaştık. Bu da ilave ekipmana ve ilave yol çalışmalarına ihtiyaç duyulmasına neden oldu."

"Tabii ki padok binası ile ilgili olarak, enflasyonist bir ortamda yıldırım hızıyla inşa ediliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu bağlamda bazı ek maliyetler de ortaya çıktı."

Daha olumlu bir not olarak Liberty, yarış hafta sonu dışında pit ve padok tesislerinden gelir elde etmenin yollarını araştırıyor.

Maffei, "Önümüzdeki yıl içinde padok binasının kullanımı için cazip ekonomik teklifler aldığımızı da belirtmek istiyorum."

"Bu ticari planlar kesinleştiğinde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

Wilm, kalıcı tesislerin olası kullanımı için çok fazla ilgi olduğunu açıkladı.

"Bina ile ilgili olarak ileriye dönük neler yapabileceğimiz konusunda daha yeni yeni fikir sahibi olmaya başladık."

"Çok sayıda talep var. Super Bowl partilerini, yarışla ilgili bir şeyler düşünün; belki karting, üst düzey süper arabalar..."

"Las Vegas dünyanın kongre merkezi, dolayısıyla son teknoloji ürünü LEED [enerji ve çevre tasarımında liderlik] sertifikalı binamıza büyük ilgi var."

"F1 ekosistemindeki pek çok ortağımız yıl boyunca bizimle çalışmak istiyor. Tek söyleyebileceğim önümüzdeki birkaç ay içinde çok daha fazlasını göreceğimiz."

Maffei ayrıca hazırlanmak için daha fazla zaman verildiğinde, 2024'teki ikinci yılındaki yarış hafta sonuyla ilgili daha fazla şey olacağını vurguladı.

Maffei, "İkinci yıla girerken hem GP çevresinde hem de GP dışında fırsatlar olacak."

"F1 ekibi ve Renee'nin ekibi olarak bunu hayata geçirmek için yıldırım hızıyla hareket ettik ve bu da muhtemelen maliyetlerin artmasına neden oldu."

"Ayrıca bu, ister taraftar festivalleri olsun, ister spor etkinlikleri olsun, ister müzik etkinlikleri olsun, yararlanamadığımız fırsatlar olduğu anlamına da geliyordu. Bunların hepsi GP'nin ikinci yılında ve daha sonrasında potansiyel olarak büyüyebilecek şeyler." dedi.