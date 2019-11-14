Liberty, Zandvoort'ta yarış yapılamaması ihtimaline karşılık "B planına" sahip

Formula 1'de Max Verstappen'in gelişiyle birlikte Hollandalı fanların spora olan ilgisi arttı ve hemen hemen her yarışta büyük Verstappen taraftar grupları yer alıyor.

Tüm bunlar Hollanda'nı 2020 yılında Formula 1'e dönmesini sağlarken, taraflar resmi sözleşmeyi imzaladılar ve Zandvoort'un gelecek yılki takvimde olacağı kesinleşti.

Ancak şimdi çeşitli çevre grupları, Zandvoort pistini geliştirme çalışmalarına karşı çıkıyorlar ve yarışın önünde bazı yasal engeller bulunuyor.

F1 ticari şefi Sean Bratches, Hollandalı televizyon programı Nieuwsuur'a verdiği demeçte, “Yasal konuların ayrıntılarını bilmiyorum. Ancak Hollanda'daki insanların bu konuyu doğru şekilde idare edebileceğini düşünüyorum. Buna inancım tam." dedi.

Bratches, Liberty Media'nın daha önce yayınlanan 22 yarış takvimini korumak için B planına sahip olduğunu da söyledi.

“Elbette B planımız var. Onlara ihtiyaç duymamız halinde farklı seçeneklerimiz var."

“Fakat şimdilik Zandvoort ile bir anlaşmamız var. Şu an Mayıs ayında orada olacağımızı ve yarışı orada yapacağımızı varsayıyoruz."

Zandvoort'un olası alternatifi, Hollanda'daki bir diğer büyük pist Assen olacak.

Bratches, “Assen ile iyi ilişkilerimiz var. Orası iyi bir üne sahip olan iyi bir pist. Belki bir gün orada yarış düzenleriz." dedi.