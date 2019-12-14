"Liberty Hamilton'ı Ferrari, Alonso'yu Mercedes'te istiyor"

Geçtiğimiz günlerde konuşan Red Bull takımının danışmanı Helmut Marko, Liberty Media'nın kendilerini Fernando Alonso'yu önerdiğini ancak özellikle Honda'dan ötürü kendilerinin bunu geri çevirdiğini söylemişti.

Marko hatta Liberty'i Alonso'nun "menajeri" olarak bile nitelendirmişti.

Liberty Media bunun üzerine Alonso için başka koltuklar bakıyor gibi görünüyor. Spora olan ilgiyi arttırmak ve taraftar sayısını yükseltmek isteyen Liberty'nin bir B planı hazırlığı içerisinde olduğu konuşuluyor.

Alman Auto Bild'in haberine göre Liberty, Lewis Hamilton'ın 2021'de Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye geçmesini istiyor.

Bu durumda Mercedes'te boş bir koltuk olacak ve buraya da 2005 ve 2006 dünya şampiyonu Fernando Alonso geçecek.

Liberty, Alonso'nun içinde olacağı bir şampiyonluk mücadelesinin taraftarların ilgisini ciddi şekilde arttıracağını düşünüyor.

Bu durumda Vettel'in ne yapacağı bilinmiyor ancak emekli olma ihtimali yüksek görünüyor çünkü Max Verstappen böyle bir durumda Red Bull'da kalabilir.

Şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmayan Liberty'nin tüm bu iddialara nasıl bir tepki vereceği bilinmiyor.

Çeviri: İnci Beğen