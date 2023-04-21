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Liberty: "F1 satılık değil"

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, şirketin şu anda Formula 1'i satın almakla ilgilenmediğini söyledi.

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Liberty: "F1 satılık değil"

Liberty Media, 2016'nın başında Formula 1'i satın almış ve o günden bu yana spora büyük yatırımda bulunmuştu.

Formula One Group (FWONK) hisseleri 2016 yılının ortasında 21 dolarken, şimdi 74.39 dolara yükseldi. Formula One'ın mevcut piyasa değeri ise 28 milyar dolar oldu.

Son dönemde sporun Arabistanlı yatırımcılara satılacağı yönünde büyük iddialar vardı.

Fakat Liberty Media'nın sahipleri şu anda sporu satmakla ilgilenmediklerini açıkça belirttiler.

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, şirketin böylesine değerli bir varlıktan vazgeçmeye niyeti olmadığını söyledi.

Maffei, "Borsadaki durum göz önüne alındığında, kısa vadede bir şey satmaya karar verme olasılığımız son derece düşük."

"Bunun bizim üzerimizde olumsuz bir etkisi olur ve hissedarlarımız için de iyi olmaz."

"Aslına bakarsanız söylenenler çok komik! Fiyat konusunu tartışmaya girdiğimize dair yorumlara rastladım ama gerçekte bu tarz toplantılar hiç olmadı." dedi.

The FIA logo in front of an American flag

The FIA logo in front of an American flag

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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