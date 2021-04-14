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Formula 1 / Son dakika

Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"

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, Editör

Liberty Media, Electronic Arts oyun şirketinin, Formula 1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters'ı satın almasını büyük bir heyecanla karşıladıklarını ve bu hamlenin, spor için büyük bir büyüme yaratacağını söyledi.

Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"

Ünlü video oyunu şirketi EA, Britanya merkezli Codemasters şirketini 1.2 milyar dolar karşılığında satın alarak, aralarında F1'in de yer aldığı pek çok yarış oyununu bünyesine kattı.

Codemasters'ı satın aldıktan sonra EA, "taraftarlara yeni ve heyecanlı yarış içerikleri getirmenin yanı sıra, daha fazla platforma ve dünyanın daha fazla bölgesine ulaşma" konusunda bir hedef belirlediklerini belirtmişti.

Daha önce EA'in yönetim kurulunda da yer almış olan Liberty CEO'su Greg Maffei, anlaşma yapıldığı sırada eski iş arkadaşlarıyla iletişime geçtiğini belirtti.

Maffei'ye göre F1 oyun sektörünün yeni sahipleri, F1 oyunlarını daha büyük bir kitleye tanıtacak ve bu da spor için yeni bir kitle oluşturmaya yardımcı olacak.

Deutsche Bank'ın bir konferansında, anlaşma hakkında soruları yanıtlayan Maffei şunları söyledi: "10 sene boyunca EA'in yönetim kurulunda yer aldım."

"Eski arkadaşlarım Larry Probst (EA'in başkanı) ve Andrew Wilson'ı (CEO) aramızda görmekten dolayı çok mutluyum."

"Onlar, Codemasters'ı aldıkları sırada bizim de fikrimizi sordular."

"Ve bence bu da güzel bir şey. Codemasters, ürün hakkında inanılmaz bir iş ortaya koydu, ancak tabii ki de EA'in tanıtım kapasitesine ve ulaşılabilirliğine sahip değiller."

"Bu nedenle sanırım çok heyecanlıyım. Ve EA'de bizimle beraber çok heyecanlı."

Maffei aynı zamanda eSpor'un önümüzdeki senelerde, hem spor için bir pazarlama aracı olarak hem de hakları üzerinden gelen gelir olarak, F1 için daha önemli olacağına inanıyor.

Liberty CEO'sunun açıklamaları şu şekilde: "Bugün eSpor, taraftarlarımız üzerine kurulu, ilgiyi arttıran ve sponsorluk aracı olarak kullanılan bir şey oldu."

"Ancak ben birkaç sene içerisinde, eğer takımlar da belirli seviyelerde buna dahil olursa, bu sektörün bize daha fazla kaynak, daha geniş bir kitle ve daha iyi sponsorluklar getireceğine inanıyorum."

"Bunların hepsi ikincil kaynak, ya da elimizde olan ana kaynağın yanında destekçi konumundalar."

"Ve ben de şuna inanıyorum ki kendi gelir kaynağı oluşur oluşmaz bu durum, daha anlamlı bir hâl alacak."

 

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Seri Formula 1 , eSpor
Editör Efe Kahya

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