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Liberty: "Drive to Survive'ın son sezonu, üçüncü sezonun izlenmelerini geçti"

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, Netflix serisi Drive to Survive'ın son sezonunun, üçüncü sezondan daha fazla izlenme aldığını söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Liberty: "Drive to Survive'ın son sezonu, üçüncü sezonun izlenmelerini geçti"
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Netflix, 2019 yılında Drive to Survive serisini yayınlayarak, F1 padoğundaki sahne arkası hikayelere ve isimlere ışık tuttu.

Seri, özellikle yakın zamanda F1'e olan ilginin artmasında büyük bir rol oynayan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok popüler oldu. Gelecek yıldan itibaren ise ABD'de her sezon üç yarış gerçekleştirilecek.

Drive to Survive serisinin 4. sezonunda,  Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasındaki şampiyonluk mücadelesini kapsayan 10 bölüm yer aldı ve Mart ayında 2022 sezonu başlamadan önce yayınlandı.

Serinin beşinci sezonu henüz onaylanmadı ancak Maffei, dördüncü sezonun, üçüncü sezon izlenmelerini şimdiden geçtiğini söyledi.

Maffei, Las Vegas Grand Prix'sinin lansmanında şunları söyledi: "Drive to Survive'ın 33 ülkedeki bir numaralı seri olduğunu bildirmekten memnunuz ve bence Netflix'teki arkadaşlarımız da memnun olacaktır."

"Dördüncü sezonun izlenmeleri şimdiden üçüncü sezondan daha fazla. Bu çok büyük bir başarı."

The drivers and dignitaries on the grid with the trophies prior to the start

The drivers and dignitaries on the grid with the trophies prior to the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Popülaritemizi sürdürmemize yardımcı olan çok fazla faktör daha olduğunu düşünüyorum ama bu kesinlikle gözardı etmeyeceğimiz bir şey."

Üçüncü sezon, 2021 yılında yayınlanmıştı ve Drive to Survive'ın popülaritesini yeni bir zirveye taşıdı. Netflix'te dünya çapında bir numaraya yükseldi ve birinci sezona göre yaklaşık %20 daha fazla izlendi. Dördüncü sezon da aynı şekilde Netflix'te dünya çapında bir numaraya yerleşti.

Sürücüler ve takımlar, Drive to Survive'ın F1'e getirdiği yeni taraftarlar hakkında olumlu konuşsalar da, bazıları serinin kendilerini resmetme şekli hakkında endişelerini dile getirdiler.

Son dünya şampiyonu Max Verstappen 2021 yılında, nasıl resmedildiği konusunda endişeleri olduğu için seriye röportaj vermeyeceğini açıklamıştı ve birkaç hafta önce bu fikrini değiştirmediğini doğruladı.

F1 patronu Stefano Domenicali, sürücülerin Drive to Survive'da yer almaya devam etmeleri için, gerçeklerden çok uzaklaşmadıklarına emin olmak adına görüşme yapmayı planladıklarını söyledi.

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