Liberty: "Drive to Survive'ın son sezonu, üçüncü sezonun izlenmelerini geçti"

Netflix, 2019 yılında Drive to Survive serisini yayınlayarak, F1 padoğundaki sahne arkası hikayelere ve isimlere ışık tuttu.

Seri, özellikle yakın zamanda F1'e olan ilginin artmasında büyük bir rol oynayan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok popüler oldu. Gelecek yıldan itibaren ise ABD'de her sezon üç yarış gerçekleştirilecek.

Drive to Survive serisinin 4. sezonunda, Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasındaki şampiyonluk mücadelesini kapsayan 10 bölüm yer aldı ve Mart ayında 2022 sezonu başlamadan önce yayınlandı.

Serinin beşinci sezonu henüz onaylanmadı ancak Maffei, dördüncü sezonun, üçüncü sezon izlenmelerini şimdiden geçtiğini söyledi.

Maffei, Las Vegas Grand Prix'sinin lansmanında şunları söyledi: "Drive to Survive'ın 33 ülkedeki bir numaralı seri olduğunu bildirmekten memnunuz ve bence Netflix'teki arkadaşlarımız da memnun olacaktır."

"Dördüncü sezonun izlenmeleri şimdiden üçüncü sezondan daha fazla. Bu çok büyük bir başarı."

