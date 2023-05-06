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Liberty: "Çok geç kalmadan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamalıyız"

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, F1'in yeni Concorde Anlaşması'nı mevcut anlaşmanın 2025 sonunda bitiyor olmasına rağmen erkenden imzalamak istediğini söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation

Maffei, spor güçlü bir konumdayken ve dünya çapında ilgi artarken, tüm tarafların yeni bir sözleşmenin erken imzalanmasından fayda sağlayacağını düşünüyor.

2021-25 yıllarını kapsayan mevcut anlaşma, eski F1 CEO'su Chase Carey'nin gözetiminde imzalanmıştı.

Bir sonraki anlaşma, Carey'nin halefi mevcut CEO Stefano Domenicali'nin sorumluluğunda olacak.

Maffei, Wall Street analistleriyle yaptığı bir görüşmede, "Concorde Anlaşması konusunda birkaç senemiz daha var."

"Ancak takımlar, FIA ve bizim aramızda, demir sıcakken harekete geçmek ve Concorde Anlaşmasını yenilemek ve uzatmak için iyi bir zaman olabileceğine dair bir fikir birliği olduğunu düşünüyorum."

"Kesinlikle böyle bir zorunluluk yok. Ve bu yapılmazsa kesinlikle hiçbir risk yok." dedi.

Maffei, bir önceki müzakelerde anlaşmaya varmalarının oldukça geç bir dönemde olduğuna dikkat çekti.

Maffei, "Hatırlayacağınız üzere sonuna kadar gittik. Ve tarihsel olarak, birçok durumda, takımlar bir Concorde Anlaşması olmadan çalıştılar, temelde bir el sıkıştılar ve ardından, yeni Concorde'un başlaması gereken dönemden sonra anlaşmayı tamamladılar."

"Umudumuz, bu sefer, kısmen Chase ve Stefano'nun takımlardaki dinamiği değiştirmeleri sayesinde, bu dinamiği değiştirebileceğimiz yönünde."

"Umarım daha olumlu bir ilişkimiz olur ve herkes erkenden anlaşmaya varmanın ve her şeyin erkenden netleşmesinin faydasını görür." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

F1 takım patronları, Concorde Anlaşması'nın erken uzatılmasının kendilerine daha uzun vadeli netlik sağlayacağı için olumlu olacağı konusunda hemfikir.

Ancak onlar, müzakerelerin kamuoyundan uzak tutulması gerektiğini vurguladılar.

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, "Bence en önemlisi bu konuşmayı kapalı kapılar ardında yapmak."

"Uzun, uzun bir uyum dönemimiz ve Concorde gibi bir sözleşmemiz varsa, ne kadar uzun sürerse, bence tüm işletmelerimiz için o kadar iyi olur. Ama çok erken bir aşamadayız."

"Gerçekten düzgün bir şekilde bu konuyu konuşmaya başlamadık. Bu yakında olacak. Ancak bu yapıcı bir şekilde gerçekleşmelidir. Belki canlı yayınlayıp tartışma yaratmamalıyız." dedi.

Red Bull patronu Christian Horner, "F1 hiç bu kadar güçlü bir konumda olmamıştı. Liberty'nin sporla harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Yeni pazarlar, yeni büyüme, yeni taraftarlar, yeni bir taraftar demografisi görüyoruz."

"Ve takımlar ile ticari hak sahipleri arasında kimin daha fazla değere sahip olması gerektiği konusunda her zaman bir tartışma olacak. Ve Toto'nun kapalı kapıların ardında dediği gibi, şüphesiz gerçekleşecek olan mızrak dövüşünü dört gözle bekleyebilirsiniz."

"Ancak uzun ömürlülüğün, gelecek için net bir yönü olan, amaç ve hedeflerinin ne olduğu, geliştirmek istediğimiz teknik düzenlemeler, sportif düzenlemeler ve finansal düzenlemelerle birlikte oturmuş bir spora sahip olmanın herkesin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda sporu daha iyi, daha çekici ve daha kapsayıcı hale getirmeye devam etmeliyiz." dedi.

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