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Formula 1 / Son dakika

Liberty, Alonso için Red Bull ile görüşmüş

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Liberty, Alonso için Red Bull ile görüşmüş
Ekleyen:
, Editör
12 Ara 2019 08:34

Helmut Marko, Liberty Media’nın Fernando Alonso’yu almaları için kendileriyle görüştüğünü açıkladı.

Fernando Alonso'nun ismi hem 2018 hem de 2019 yıllarında Red Bull ile anılmıştı. Hatta bu yıl tarafların anlaşmaya yakın olduğu bile iddia edilmişti.

Özellikle Pierre Gasly'nin kötü performansıyla, Belçika'dan sonra direksiyona Alonso'nun geçebileceği konuşuluyordu.

Red Bull'un tanışmanı Helmut Marko, "Alonso'nun menajerleri" olarak nitelendirdiği Liberty Media'nın Alonso'yu kendilerine önerdiğini ve ancak bunu reddettiklerini söyledi.

Marko, "Bize Alonso'yu önerdiler ancak onlara hemen Alonso'ya ihtiyacımız olmadığını söyledik."

"Bu, motor partnerimiz Honda nedeniyle de mümkün olamazdı. Alonso'nun adını duydukları zaman bile hemen başları ağrıyor." dedi.

Öte yandan McLaren patronu Zak Brown da Alonso'nun dönüşüne kapıyı kapattı.

Brown, "Her iki sürücümüzün de dünya şampiyonu olma potansiyeline sahip olduğuna ikna olmuş durumdayız." dedi.

Öte yandan Marko, 2020'de Max Verstappen'e iyi bir araç verememeleri halinde Hollandalı pilotu kaybedebileceklerini kabul ediyor.

"2020'de Max'e dünya şampiyonu olabileceği bir araç vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde ayrılacak."

"Şu anda her şey perde arkasında gerçekleşiyor ve süreç haftalar alacak."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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