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Formula 1 / Son dakika

Liam Payne ve Lando Norris, F1'in sanal yarışına katılacak

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Liam Payne ve Lando Norris, F1'in sanal yarışına katılacak
Ekleyen:
, Editör
22 Mar 2020 17:07

Ünlü şarkıcı Liam Payne ve McLaren F1 pilotu Lando Norris, bugün yapılacak sanal F1 yarışında yer alacaklar.

Formula 1, COVID-19 nedeniyle ertelenen yarışlar için bir sanal seri başlatmıştı.

Bugün 23:00'te gerçekleştirilecek olan bu yarışa pek çok ünlü isim katılacak. Aynı zamanda da iki F1 pilotu yer alacak.

Lando Norris, Nicholas Latifi'den sonra yarışa katılacağını açıklayan ikinci F1 pilotu oldu. 

Ayrıca ünlü şarkıcı Liam Payne, Williams F1 takımında Latifi'nin takım arkadaşı olacak.

Renault bugün Guanyu Zhou ve golf efsanesi Ian Poulter ile yarışacağını açıklamıştı. Red Bull ise Sir Chris Hoy ve Philipp Eng ile katılacağını zaten doğruladı.

Ferrari'de Robert Shwartzmav ve Dino Beganovic yarışacak.

Yarışı F1'in YouTube kanalından seyredebilirsiniz.

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Editör Kemal Şengül

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