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Formula 1 Singapur GP

Lawson, Marko'dan aldığı çağrı üzerine “yürüyemediği” o anı paylaştı

Liam Lawson, Red Bull'dan gelen bir telefonun yarış kariyerini kurtarmak için nasıl “mükemmel bir zamanda” geldiğini açıkladı.

Melis Aslı Öktür
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Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Geçen sezon AlphaTauri'de sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yedeği olarak F1'deki ilk çıkışını yapmadan önce 2019-23 yılları arasında Red Bull'un genç programının bir parçası olan Lawson, bu hafta sonu Singapur Grand Prix'sini takip eden günlerde Red Bull tarafından yakın F1 geleceğine açıklık getirilecek gibi görünüyor.

Ricciardo'nun geçen yıl beş yarışta yer aldığı AlphaTauri takımının yeni adı olan VCARB, Ricciardo'nun sözleşmesi henüz yenilenmediği için ikinci bir sürücüden yoksun ve Kivi sürücünün koltuğuyla ilgili yoğun bağlantılar var.

Red Bull'un Eylül ayının ortasına kadar opsiyonu olduğu ve iki Red Bull takımından birinin ona bir yarış koltuğu teklif etmesi ya da başka fırsatlar peşinde koşması için onu serbest bırakması gerektiği anlaşılıyor.

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Salı günü Red Bull'un Talking Bull podcast'ine katılan Lawson, Red Bull'un genç programına katılmak için ilk etapta nasıl çağrıldığını anlattı.

“İşin garibi, anlaşmayı imzaladığımda aslında Yeni Zelanda'da yarışıyordum.”

“Pek çok F1 pilotu orada yarıştı: Lando [Norris] yarıştı, Lance Stroll yarıştı... Toyota Yarış Serisi olarak adlandırılıyor ve yaz aylarında Yeni Zelanda'da Ocak ayı boyunca beş hafta sürüyordu, oysa Avrupa ve ABD'de her yer çok daha soğuk olurdu, bu yüzden yarış olmazdı."

“Bu yüzden farklı şampiyonalardan, gerçekten üst düzey pilotlar gelirdi."

“Formula 1'e ilgi duyan bir çocuk olarak her yıl bu seriyi izlerdim ve onu sürmeyi hayal ederdim - bana göre o zamanlar yarışların Formula 1'i gibiydi."

“İlk yılımı Avrupa'da geçirdikten sonra nihayet bu seride yarışabildim. İlk hafta sonundan sonra, temelde gerçekten güçlü bir ilk hafta sonu geçirdim, o sırada yarışan bir Red Bull pilotu vardı: Lucas Auer."

“O yarışıyordu, benim takım arkadaşımdı. Sanırım Helmut [Marko, Red Bull'un genç programının başı] Lucas yarıştığı için onu izliyordu. Gerçekten iyi bir ilk hafta sonu geçirdim."

“Böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Red Bull Junior olmak öyle bir şeydi ki... Hatırlıyorum, bir yıl önce Avrupa'da F4'te yarışmıştım ve Jack Doohan da o zamanlar Red Bull Junior'dı ve bir yerde birlikte test yapmıştık. Almanya'da Hockenheim olabilir."

“Onu Red Bull kıyafetiyle dolaşırken gördüğümü hatırlıyorum ve bunun çok havalı olduğunu ve Red Bull Junior olmanın ne kadar havalı olacağını düşündüğümü hatırlıyorum.”

O hafta sonu Marko'yu o kadar etkilemiş ki Lawson'a programa katılması için teklif götürülmüş ve gelen telefon Lawson'ı kelimenin tam anlamıyla yürüyemez hale getirmiş.

“Yeni Zelanda'daki o ilk hafta sonundan sonra arandım, hafta sonundan bir ya da iki gün sonra öğrendim - bir kafede oturuyordum, tam olarak nerede oturduğumu hatırlıyorum” dedi.

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