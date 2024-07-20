Lawson, Perez'in yerin geçmeye hazır!

Liam Lawson, geçtiğimiz hafta ‘takım etkinliği’ kapmasında Red Bull'un 2024 aracı RB20’nin koltuğuna oturdu. Takımların yalnızca 200 km koşmasına izin verilen etkinlikte, Formula 1 yarış lastikleri ile aynı seviyede olmayan özel Pirelli 'Academy' lastikleri kullanıldı.

Bu lastik farkına rağmen Red Bull, Lawson'ın performansını değerlendirebilmek için Verstappen'in verilerini referans aldı ve testin sonucunda Lawson'ın hızının, takımın istediği seviyede olduğu belirtildi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, arrives at the track with Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

The Race’e göre Lawson’ın elde ettiği tur zamanları Verstappen'in yalnızca birkaç ondalık gerisindeydi.

Lawson’ın test performansı, sezonun ilk çeyreğinde Perez’in sergilediği performansla oldukça benzer.

Lawson'ın bu başarısı, yaz arasından önce Perez’in üzerindeki baskıyı arttırmasının yanı sıra, Red Bull yönetiminin yaz arasında önemli kararlar almasına neden olabilir.

Red Bull’daki bazı görüşlere göre Lawson'un temposu ve özgüveni, Max Verstappen’in eski takım arkadaşlarıyla aynı kaderi yaşamasını engelleyeceği yönünde.



Enes Erdemirel