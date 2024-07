Lawson, Perez'in yerin geçmeye hazır!

Liam Lawson, geçtiğimiz hafta ‘takım etkinliği’ kapmasında Red Bull'un 2024 aracı RB20’nin koltuğuna oturdu. Takımların yalnızca 200 km koşmasına izin verilen etkinlikte, Formula 1 yarış lastikleri ile aynı seviyede olmayan özel Pirelli 'Academy' lastikleri kullanıldı.

Bu lastik farkına rağmen Red Bull, Lawson'ın performansını değerlendirebilmek için Verstappen'in verilerini referans aldı ve testin sonucunda Lawson'ın hızının, takımın istediği seviyede olduğu belirtildi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, arrives at the track with Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images