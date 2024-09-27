Liam Lawson, F1’e 10 sıra grid cezası ile dönüyor
Liam Lawson, motor değişikliği nedeniyle Amerika GP'sinde grid cezası alacak.
Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Daniel Ricciardo'nun yerini alarak Formula 1'e dönen Liam Lawson, ABD GP'si öncesinde aldığı 10 sıra grid cezasıyla COTA'daki mücadeleye dezavantajla başlayacak.
Red Bull Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, yaptığı açıklamada bu değişikliğin beklemedikleri bir durum olduğunu belirtti.
Helmut Marko, Motorsport-Total.com’a verdiği demeçte şunları söyledi: "İlk yarış onun için pek de önemli olmayacak, çünkü motor cezası var."
"10 sıra ceza alacak, bu da Austin’de işini kolaylaştırmayacak."
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