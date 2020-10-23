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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

LGBTQ+ hareketi, Petrov'un F1 hakemi olmasını eleştirdi

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LGBTQ+ hareketi, Petrov'un F1 hakemi olmasını eleştirdi
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Vitaly Petrov'un Portekiz Grand Prix'sinde FIA yarış hakemi olarak atanması, LGBTQ+ hareketi Racing Pride tarafından da tepki gördü.

Perşembe günkü açıklamasında Lewis Hamilton, eski F1 pilotu Vitaly Petrov'un, sporun ırkçılık karşıtı mesajı hakkında yaptığı yorumlar sonrasında FIA'nın neden Rus pilotu sürücü hakemi olarak seçtiğini anlamadığını söylemişti. 

Petrov aynı zamanda Hamilton'ın Mugello podyumunda Breonna Taylor t-shirt'ü giymesi hakkında tartışmalı açıklamalarda bulunmuştu. 

Rus gazetesine konuşan Petrov şunları söylemişti: "Bence seyircilerin yarısı, t-shirt'ün ne ile alakalı olduğunu, açıklama yapılana kadar anlamamıştı."

"Ve sürücülerden bir tanesi eşcinsel olduğunu açıklarsa ve gökkuşağı bayrağıyla çıkarsa ve herkesi eşcinsel olmaya teşvik ederse ne olur? Bu konu hakkında pek çok örnek verilebilir."

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Petrov sorunu hakkında rahat hissetmeyen Hamilton'ın yanında, motor sporlarında lezbiyen, gay, biseksüel ve trans bireylerin dahil edilmesi üzerine çalışan Racing Pride da, Rus pilotun yarışa hakem olarak atanmasına tepki gösterdi. 

Yapılan açıklama şu şekilde: "Racing Pride, bu hafta sonu yapılacak olan Portekiz Grand Prix'sine FIA Sürücü Hakemi olarak Vitaly Petrov'un, yakın zamanda #WeRaceAsOne girişimi hakkında yaptığı, hem ırkçı hem de homofobik olan yorumları sonrasında, atanmasını endişeyle takip ediyoruz."

"Bu yorumlar sadece spora dahil edilme konusunda olan cahilliği göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bize göre bu tür yorumların bir FIA çalışanı tarafından yapılıyor olması, FIA'nın Etik Kuralları'nın 1.2 sayılı maddesine aykırı bir hareket, çünkü bu maddede 'FIA aktivitelerine katılan katılımcılar, içerisinde 'ırk, ten rengi, cinsiyet, cinsel eğilim, etnik köken veya sosyal köken' barındıran pek çok faktöre karşı ayırılmamalıdır' deniyor."

"Dahil edilme konusunda yapılan bağlılık, sportif yönetimin iyi bir yapıtaşı."

"Ancak bunun gerçekten efektif olması için, bu bağlılığın sporun tamamına, her türlü şekilde uygulanması gerekmekte."

"Spor otoritesi içerisinde yer alan insanların, çeşitli camialar üzerinde bulunan geçerli konular ve doğru terminoloji konusunda eğitilmeleri gerekiyor."

"Racing Pride, FIA ve Formula 1 ile, LGBTQ+ camiası üzerine eğitim vermek üzerine çalışmaya hazır ve Formula 1 ile bu konu hakkında direkt olarak iletişime geçmiş durumda."

"Spor içerisinde, herkesi kucaklamak ve herkes için güvenli bir ortam yaratmaya çalışmak konusunda bizim bağlılığımıza sahip olan tüm organizasyonlar ve taraflarla çalışmayı umut ediyoruz." 

Spor araçları ile yarışan Racing Pride ortak kurucusu Richard Morris ise şunları söyledi: "Herhangi bir sporda mücadele eden bir katılımcı olarak siz; eşit, adil, tarafsız bir yaklaşım istersiniz, kim olduğunuzla ilgili dışlanmayla karşılaşmayacağınızı ve bunun da ötesinde, sporda her şekilde kabul göreceğinizi görmek istersiniz."

"İşte bu yüzden, her türlü sporun içerisinde yer alan otorite figürlerinin geçerli konular, hareket tarzı ve kullanılan dil bakımından eğitilmesi çok önemli. Bu, motor sporlarında gelişilebilecek bir alan ve Racing Pride, Formula 1 ve FIA ile beraber bu eğitimin ve farkındalığın aşılanmasında kademeli olarak çalışmaktan gurur duyar."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Vitaly Petrov
Editör Jonathan Noble

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