Formula 1 Las Vegas GP
Lewis Hamilton'ın 'özel tribünü' Las Vegas GP'ye geri dönüyor
Lewis Hamilton'a özel tribün, 2026 Las Vegas Grand Prix'sinde yeniden taraftarlarla buluşacak. Paket kapsamında özel ürünlerin yanı sıra etkinliğin taraftar alanlarına daha geniş erişim imkanı sunulacak.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 20 Eki 2026 10:15
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Lewis Hamilton tribünü biletleri, West Harmon Zone'da ayrılmış bir koltuk, her şey dahil bira servisi ve Heineken Sahnesi'ndeki canlı eğlence programları ile sürücü röportajlarına erişim içeriyor.
Taraftarlar ayrıca Formula 1 ve F1 Academy dahil olmak üzere pistteki tüm seansları izleyebilecek; West Harmon Zone, Koval Zone ve East Harmon Zone'daki taraftar etkinliklerine katılabilecek. Paket kapsamında F1 Academy padoğuna giriş hakkı da bulunuyor.
Biletler, tek günlük seçenekler halinde veya üç günlük paket olarak satışa sunuluyor. Üç günlük pakete, sınırlı sayıda üretilen Hamilton temalı bir ürün de dahil. Tek günlük biletlerin fiyatı 99 dolardan (yaklaşık ₺5.000), üç günlük paketin fiyatı ise 983 dolardan (yaklaşık ₺50.000) başlıyor.
19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Las Vegas Grand Prix'si, sezonun son üç yarışlık serisini başlatacak. Takvimin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Las Vegas yarışını Katar Grand Prix'si izleyecek ve sezon Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.
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