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Formula 1

"Hamilton, yaptığı büyük ayar değişiklikleriyle kendisini kurban ediyor"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Lewis Hamilton'ın bu sezon W15 üzerinde daha cesur ayar denemeleri yaparak "kendisini zor durumda bıraktığını" düşünüyor.

Burhan Güneydaş
Mercedes F1 W15 pilotu Lewis Hamilton'ın arkasından kıvılcımlar yükseliyor

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu sezon Mercedes takımının iki pilotu arasında büyük bir performans farkı var ve pist kenarı mühendislik direktörü Shovlin, bunun nedeninin Hamilton'ın büyük ayar değişiklikleri yapma isteğinden kaynaklandığını öne sürdü.

2022 sezonundan bu yana Hamilton, aracını istediği seviye getirmekte hayal kırıklığı yaşıyor ve bu durum 3 sezondur devam ediyor.

Hamilton'ın neden George Russell'dan daha fazla zorlandığına gelince Shovlin bunun, Hamilton'ın kendisini birkaç kez kurban haline getirmesinden kaynaklandığı düşünüyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Shovlin, "Bu esas olarak araçla ilgili daha fazla şey öğrenmekle ilgili."

"Lewis özellikle bu yıl büyük ayar değişikliklerine açık. Araçtan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını öğrenmek istiyor. Kendini birkaç kez kurban haline getirdi. Ancak hiçbir şeyi değiştirmezseniz bir şey öğrenemezsiniz. Durumu kabul edip elimizden geleni yapalım demek yanlış olur."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sonuç olarak, daha fazla taviz vermemek için aracın dengesini daha iyi ayarlamamız gerekiyor."

"Sürekli olarak bir problemi çözüp yeni bir problemle karşılaşıyoruz. Hedef, aracın arka tarafındaki dengeyi bozmadan güçlü bir ön dingile ve yavaş virajlarda iyi dönen, hızlı virajlarda aşırı savrulmayan bir araca sahip olmak olmalıdır." dedi.

Hamilton, Şangay'da sprint yarışını ikinci bitirdi ancak sıralamaları 18.sırada bitirdi. Shovlin bunun nedenini, takımın sorunları zamanında çözememiş olmasına bağladı.

Shovlin, "Sprint ve sıralama turları arasında yapmış olduğumuz değişiklikleri simülatörde doğrulamak için yeteri kadar zamanımız yoktu."

"Hamilton'ın araçta yaptığı değişikler çok fazla önden kopmaya neden oldu. Bir problemi çözerken başka bir problem ortaya çıkartmış oldu."

"Sprint yarışı boyunca her iki pilot da özellikle yavaş virajlar konusunda aracın daha fazla geliştirilebileceğini düşündü. Her iki pilot da büyük değişikliklerin olması gerektiğine inanıyordu. Daha sonrasında iki pilot da aracın ayarlara verdiği tepkileri öğrenmek için farklı yollar izledi. Ayar değişikliği sonrasında pilotların değişikliklere alışması için yeterli zaman bulamaması sorunu ile karşılaştık."

"İlk sıralama turu seansında sadece 2 tur vardı. Lewis bu yüzden düzlüğün sonunda fren yaptı. Bu, set-up ile ilgili değil, ayar değişikliğine bağlı farklı bir tepkiyle ilgiliydi."

"Bundan ne öğrendik? Sprint hafta sonlarında, sprintten sıralamaya geçiyorsanız, sürücü hala geliştirilebilecek bir şey olduğunu düşünse bile, çok büyük değişiklikler yapmak iyi bir fikir değil."

"Ona alışık olduğu arabayı vermek daha iyi." dedi.

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