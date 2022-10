Lewis Hamilton röportajı: "Mercedes ile anlaşmayı uzatmak istiyorum"

Haberi dinle

Geçen sene sonunda Abu Dhabi'de yaşanan tartışmalar, Mercedes'in bu sezon rekabetçi olmaması ve Red Bull'un bütçe sınırını aşmasıyla alakalı yaşanan sorunlara rağmen 7 kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın spora olan sevgisinde hiç azalma olmadı.

Tam tersi, Hamilton'ın F1'den ayrılmak için birçok iyi sebebi olsa da, onun mevcut takımında devam etme güdüsü her zamandan daha fazla görünüyor.

Bu yüzden Hamilton'ın 2023 sonunda Mercedes ile anlaşma yenilemesi konusunda "acaba" mı diye sorulmuyor. Bu sadece zaman meselesi gibi duruyor.

Amerika GP hafta sonunda Motorsport.com'un da bulunduğu seçili medya kuruluşlarına konuşan Hamilton, "Başka bir anlaşma daha yapacağız. Önümüzdeki aylarda oturup bunu konuşacağımızı söyleyebilirim."

"Hedefim Mercedes ile devam etmek. 13 yaşımdan beri Mercedes'leyim. Burası gerçekten benim ailem: Mercedes-Benz benim ailem."

"İyi günde, kötü günde benimle oldular. Okuldan atıldığımda yanımda durdular. 2020'de yaşadığım her şeyde yanımda durdular. Hata yaptığımda yanımda durdular, basında saçma şeyler yaşandığımda yanımda durdular. Tüm iniş çıkışlarda yanımda durdular."

"Gerçekten bu markaya inanıyorum. Bu organizasyon içerisinde yer alan insanlara inanıyorum. Onların en iyi takım arkadaşı olmak istiyorum çünkü markayı daha da iyi yapabileceğimizi, daha ulaşılabilir ve her zaman olduğundan daha güçlü yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunun bir parçası olabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Abu Dhabi kavgası

Hamilton her ne kadar Mercedes ile F1'e devam etme konusunda istekli olduğunu söylese de, onun geçen seneki Abu Dhabi GP'nin son bölümündeki güvenlik aracı periyodunda yaşanan türbülanslı havayı yönetmesinin kolay olmadığını söyleyebiliriz.

Abu Dhabi'den sonra yaşadıkları konusunda Hamilton, göz önünden uzaklaştığı dönemde F1'den ayrılmaya yakın olduğu iddialarını yalanladı.

Hamilton, "Sanki birkaç sene önce gibi hissettiriyor. Demek istediğim, kesinlikle ruh kırıcıydı ya da ruhu parçalıyordu, buna ne derseniz deyin. Gerçekten geri dönmeyecek miydim? Ben gerçekten böyle pes edecek biri değilim." dedi.

Hamilton için spordan ayrılık ihtimaller arasında değildi ancak o, Abu Dhabi'de yaşananların, özellikle de FIA'nın kendi kurallarını esnetmesinin, onu derinden yaraladığını kabul etti.

"Asıl kırıcı olan, güvendiğiniz çok fazla insan varken, sporun böyle bir şey yapacağına, bunun sporda olacağına inanmaktı."

"İşin doğru yapılmasını umuyorsunuz. Ve bu kadar çok insanın uğruna çok çalıştığı bir dünya şampiyonasının sonucu, birilerinin yanlış bir kararıyla ortaya çıktı, bunu anlayabiliyor musunuz?"

"Muhtemelen tek şey buydu. Takımımla çalışırken ya da yarış aracındayken yaşadığım sevgi eksikliği bunun nedeni değildi. Bir organizasyon içerisinde yapılan bir yanlış sonucu şampiyonayı kaybediyorsunuz... Merak ettiğim şey bunun nasıl olduğuydu."

"Ancak ailemle zaman geçirdim ve gerçekten iyileşme sürecinin en iyi bölümü buydu. Tüm zamanlarımı çocuklara, kardan adam yapmaya ve onlarla zaman geçirmeye adadım."

"Bu gerçekten iyileşmemi ve geri dönmemi sağladı. Onlarla olmasaydım, bir deliğe tıkılıp kalmış olurdum."

Geçen seneki FIA Yarış Direktörü Michael Masi'nin kararlarının, 8. şampiyonluğu kazanmaması için kasıtlı bir şekilde mi alındığının sorulması üzerine Hamilton, "Bilmiyorum, çok eskide kalmış gibi hissediyorum."

"Bence sadece kötü bir karardı. Eminim işin içinde ego ve bir de hareketli kısımlar vardır. Kulağında insanlar bir şeyler söylüyordu. Bunun tam olarak hedef alınmış olduğunu hissetmiyorum." şeklinde cevap verdi.

Bütçe sınırı

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Her ne kadar Abu Dhabi'de yaşananlar F1 padoğunda hassas konulardan birisi olsa da ve Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, her bir gün orada yaşananları düşündüğünü söylese de, Hamilton artık bu konuya bir çizgi çekmiş gibi duruyor.

"Ben bunu geride bıraktım. Geçmişte yaşamayı reddediyorum. Bunu 2007'de, gençken de yaşamıştım. O sene yaşadıklarım nedeniyle geceleri uyuyamıyorum, sadece olumsuzluk yaratıyordu."

"Biraz olumsuzluğa tutunursanız, nefrete ya da her neyse (olumsuz) ona tutunursanız, bu sadece sizi geri tutar."

"Ben yükseliyorum. Ben geçmişte yaşananlara bakmaksızın ilerliyorum. Ben bu tür şeyleri eşelememeyi seçiyorum. O an yaşananlarla alakalı yapabileceğim bir şey yok. Her şeyimi verdim. Her şeyimi verdim ve feda ettim."

"Ancak yine bunu yapma konusunda istekliyim. Ve bu yönde çalışıyorum."

Hamilton her ne kadar 2021 Abu Dhabi'de yaşananların olumsuzluğunu geride bırakmak istese de, Red Bull'un 2021'de bütçe sınırını aştığının açıklanması, bunun kolay bir şekilde olmamasına neden oluyor.

Birkaç hafta önce Mercedes'in ekstra bütçeye sahip olsaydı, aracını ne kadar geliştirebileceğini söyleyerek konuya dahil olan Hamilton için, 2021'in hayaleti tam olarak kaybolmayacak gibi görünüyor.

"Singapur'a giderken bütçe sınırıyla alakalı şeyleri duymak, tabii ki bu konuda duyguların biraz öne çıkmasına neden oldu."

"Bir şekilde bu konuyu gömmüş oluyorsunuz ancak konu yeniden açılıyor. Bu bir başka tekme oluyor. Evet, bu durum konunun adeta yeniden canlanmasına neden oldu. Bu yüzden yaşananları yeniden bastırıp ilerlememiz gerekti."

Yaşananlarla alakalı yaptırımın bugün açıklanması bekleniyor. İhlali Kabul Anlaşması yapan Red Bull'un ya da şampiyon olan pilotu Max Verstappen'in puan kaybetmesi pek olası durmuyor. Hamilton, da böyle bir şeyin kendisine keyif vermeyeceğini söylüyor.

Hamilton, "Bu bana keyif vermez çünkü zarar verildi. Takım olarak ne yaptığımıza, bunu nasıl başardığımıza ve gerçekten neyi başardığımıza dair hislerim var ve bunu kendime saklayabiliyorum. Her şeyimizi verdik ve doğru şekilde yaptık ve bununla gurur duyuyorum." dedi.

Mercedes'in dalgalanma sorunları

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton ve Mercedes'in Abu Dhabi'de yaşanan tartışmaları unutmalarını zorlaştıran bir başka konu ise, muhtemelen ikilinin bu seneki şampiyonluk mücadelesinde yer alamamaları oldu.

2022 Mercedes aracı zor bir araç olarak öne çıktı. Mercedes'in W13'ün sorunlarını tam olarak anlaması çok uzun sürerken, bütçe sınırı kuralları altında sezon içerisinde aracını iyileştirecek değişiklikler yapması pek mümkün olmadı.

Bu açıdan Mercedes ve Hamilton, pek alışkın olmadıkları türde, pek de eğlenceli olmayan bir sezon geçiriyorlar.

Hamilton, kış döneminde araçta bazı şeylerin doğru olmadığını fark etmelerinin özellikle Brackley'deki fabrikadakiler için pek iyi olmadığını kabul etti.

Hamilton, "Kimse için mükemmel olduğunu söyleyemem. Toto'nun da onun için mükemmel olmadığını söyleyeceğinden eminim."

"Şubat ayında oturup konuştuğumuzda, herkes umutluydu. Bize oldukça hızlı bir aracımızın olduğunu söylediler ve araç üzerinde çalışan herkes, kış döneminde araç üstünde yapılan sıkı çalışmalar karşısında çok umutluydu."

"Takımdaki herkes için çok yorucu bir zamandı, işte o zaman gerçekten çatırdıyorlar ve çılgın saatler harcıyorlar. Normal hayatta o dönemin insanlar için daha rahat bir dönem olmasını beklersiniz."

"Ancak lanet olası bir şeyin çalışmadığını fark ettik ve zıplıyorduk. Bu herkes için zordu. Sanırım herkes gerçekten zorlanıyordu."

"Hepimiz, bu konuyla baş edebilmek için kendi sürecimizi takip ettik. Ancak şaşırtıcı bir şekilde bizim için gerçekten güçlü bir geçiş dönemi oldu. Takım olarak daha fazla güçlendik ve yakınlaştık." dedi.

Peki Hamilton'ın zihinsel açıdan bu sürece ayak uydurması ne kadar zor oldu?

"Bence, ilk aşamadan, başlangıçtan itibaren çok zor hissetmedim. Ancak geri dönmeyi umduğunuz ve bunu başaramadığınız için, bir süre sonra kesinlikle yıpratmaya başlıyor."

"Sonra bir anda ikinci olup ardından ortalıklarda olmadığımız yarışlar geldi. Araç bir hafta sonu iyi olurken, sonrasında 2, 3, 4 yarış iyi olmuyor. O zamanlarda ne olduğunu bilmiyorsunuz."

"Simülatörde bir sürü çalışma yapıyorsunuz ancak simülatör size pistte gördüklerinizden farklı şeyler söylüyor. Duygular açısından karışık bir sene oldu."

"Aracın bu hafta sonu oldukça iyi hissettirdiğini söylüyorsunuz ya da mühendisler '0.3 sn değerinde bir güncelleme var' diyorlar. Ancak oraya gittiğinizde 0.1 sn daha yavaş oluyorsunuz."

"Sanırım bu sene hiçbir şey ile umutlarımı yükseltmemeyi öğrendim. Beklentilerinizi düşük tutmak daha iyi. Bu durumda iyiyseniz iyi hissedersiniz, daha iyiyseniz daha iyi hissedersiniz. Hazırlıklar açısından daha iyi olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Hamilton, kazanabileceği bir araca sahip olmadığı bu sezon, içerisinde bulunduğu durumu geçmiş senelere göre daha iyi idare edebildiğini düşünüyor.

"Her zaman değerlidir, her zaman bir şeylerden ders çıkarabilirsiniz. Böyle bir sezonu daha önce yaşamadım değil. Bu sezon kesinlikle, daha önceki senelere göre daha iyi olduğumu düşünüyorum."

"Takım içerisinde, mesajlaşma konusunda, insanları teşvik etmede... Daha önceki senelere göre iş arkadaşlarım için daha iyi bir takım arkadaşı olduğumu düşünüyorum. Dışarıdaki hayatım açısından da geçmişe kıyasla daha da iyi bir dengeye sahip olduğumu düşünüyorum."

Gelecek...

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton konusunda şüphe edilmeyen şey ise, onun yeniden öne dönme tutkusu oldu. Hamilton için başka bir şeyin peşinden koşmak yerine yeniden öne dönmek, listenin başında yer alan bir konu.

Hamilton, "Gelecekteki planlarıma gelecek olursak... Her senenin sonunda oturur, görüşlerinize bakar, ne durumda olduğunuzu anlamaya çalışırsınız."

"Sizin için bu nasıl oluyor bilmiyorum ama ben, senemi analiz etmeye, gelecek 3-5 yıllık planımı analiz etmeye çalışırım. 10 senelik plan yapmak zordur."

"Kendimi nerede görüyorum? Neler yapmak istiyorum? Hedeflerim neler? Eklenmesi gereken şeyleri eklerim. Birçok şeyi eklerim. Yaptığım çok fazla şey var. Dışarıda başarı için birçok fırsatı olan çok başarılı, gerçekten olumlu şeylerim var."

"Ancak yarışlara devam etmek istiyorum. Yaptığım işi seviyorum. 30 senedir bu işi yapıyorum ve durmam gerektiğini hissetmiyorum."

"Şu an için hâlâ kazandığım parayı hak ettiğimi düşündüğümü söyleyebilirim. Daha uzun süre burada kalmayı planlıyorum." dedi.