Lewis Hamilton, Melbourne'den ayrılmadı

Lewis Hamilton, perşembe günü yaptığı açıklamada Formula 1'in Coronavirüs salgını ortasında neden F1 yarışı gerçekleştirdiğini sorgulamış ve durumun şoke edici olduğunu söylemişti.

Sonuç olarak Avustralya Grand Prix'si cuma sabahı iptal edildi ve hem ekipler hem de pilotlar eşyalarını toplayıp ülkeden ayrılmaya başladılar.

Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel, resmi açıklamadan önce ülkeden ayrılsa da, Lewis Hamilton açıklamaya rağmen ülkede kalmayı seçti.

Mevcut dünya şampiyonu, son birkaç günü ülkede geçirmeye karar verdi ve bugün sosyal medya hesaplarından bir tırmanma antrenmanı yaptığını söyledi.

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