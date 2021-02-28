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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Irkçılığa karşı savaşmaya devam edeceğim!"

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Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, bu sene de ırkçılığa karşı "mücadele vereceğine" dair güvence verdi.

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Hamilton: "Irkçılığa karşı savaşmaya devam edeceğim!"

Geçen sezon Formula 1’in yarış öncesi etkinliklerine, eşitliği destekleyerek öncülük eden Hamilton, "kendimizi ve diğerlerini sorumlu tutmanın" önemli olduğunu söyledi.

Hamilton, sürücülerinin büyük çoğunluğunun diz çökmesinden dolayı "gururlu" olduğunu ekled . Ancak "Sorum şu ki, bundan sonra ne var? Sporumuzdaki ve dünyadaki eşitsizlik devam ediyor." diye ekledi.

İngiliz pilotun yorumları, F1’in, sürücüler tarafından yapılan yarış öncesi etkinliklerinin bu yıl daha geniş bir ‘’sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve komüniteye dahillik’’ desteğine dönüşeceğini duyurmasından önce geldi.

Pilotların "örnek oluşturması" gerektiğini belirten F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin, bunu sezon öncesinde pilotlarla konuşması gerekiyor. Sürücülerin, sporun limitlerini aşmadan kendi amaçlarını destekleyebilmeleri gerekiyor.

Domenicali’nin, Bahreyn’deki sezon öncesi testlerin öncesinde, geçen seneki yarış öncesi etkinlikleri durumundan kaçınmak istediğini söylenmesi bekleniyor.

Her sürücü ırkçılık karşıtı olarak desteğini gösterdi ancak 13 tanesi diz çökerken, yedi tanesi ise ayakta kalmayı tercih etti.

Hamilton sosyal medyaya yazdığı bir gönderide, "Değişim halâ gerekli. Dünyamızda gerçek ve kalıcı bir değişiklik görebilmek için, eşitlik adına çabalamaya devam etmeliyiz."

 

"Ciğerlerimde hava olduğu sürece, yaptığım her şeyde değişim için mücadele etmeye devam edeceğim. Çeşitli etnik kökene sahip çocuklar için, bilimde, mühendislikte ve yaratıcı bölümlerde yollar açmaya ve fırsatlar yaratmaya çalışmaya devam edeceğim." açıklamalarında bulundu.

Hamilton geçen sene, motor sporları endüstrisinde neden etnik köken çeşitliliğinin eksik olduğunu araştırmak üzere kendi komisyonunu kurmuştu.

Yeni Mercedes sözleşmesinin ardından da takım arkadaşıyla birlikte, bu amacı desteklemek için bir derneğe katıldılar.

Geçen sezon, F1’in ırkçılık hakkında sessizliğini bozduğu ilk sene oldu. Bu tutum, George Floyd’un Amerikan polisi tarafından öldürülmesinin sonucunda başlayan protestolarla ve Hamilton’ın F1’deki çeşitlilik eksikliğini belirtmesiyle başladı.

Silahsız bir Afro-Amerikan olan Floyd, bir polis memurunun dizini yedi dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmişti.

Hamilton kısa bir süre sonra, Amerika’daki olaylar hakkında çok öfkeli olduğunu söyledi ve yılın kalanını eşitlikle ilgili sorunlar üzerine konuşarak geçirdi.

Bunun, kendisine yedinci şampiyonluk hakkında yeni bir istek kattığını ekledi. Bu hedefini başaran İngiliz pilot, Michael Schumacher’in rekorunu egale etti ve bu sezon sekizinci unvanını alarak, F1 istatistiklerinin başında tek isim olarak bulunma şansı var.

Hamilton ise Suudi Arabistan yarışını, ülkede yaşanan ayrımcılık üzerine, boykot etmesi üzerine yazılan mektuba henüz cevap vermedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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