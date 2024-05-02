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Formula 1 Miami GP

Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"

Lewis Hamilton, Adrian Newey'in 2025 sezonu ve sonrası için Ferrari'ye getirilme potansiyeli hakkında konuştu.

Melis Aslı Öktür
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, ikonik mühendisin 2024 sezonundan sonra Red Bull'dan ayrılacağının açıklanmasının ardından Ferrari'de Adrian Newey ile çalışmanın 'bir ayrıcalık' olacağını dile getirdi.

Max Verstappen'in Red Bull'da üç Dünya Şampiyonluğu kazanmasına destek olan Newey'nin adı bu sezon hem Aston Martin hem de Ferrari ile anıldı.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Newey'nin gideceği yer henüz açıklanmamış olsa da, daha önce Ferrari ile çalışmadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve Hamilton'ın gelecek yıl takıma katılacağı düşünüldüğünde, İtalyan ekip epey cazip geliyor.

Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, Formula 1 kariyerinin son yıllarında Newey ile çalışmayı ne kadar istediği sorulduğunda açık yüreklilikle yanıt verdi: "Çok isterim. Newey ile çalışmak gerçek bir ayrıcalık. Adrian'ın yarışlarda harika bir geçmişi, harika başarılar var ve sahip olduğu bilgi birikimi büyük fark yaratabilir."

"Birlikte çalışmak istediğim kişilerin bir listesini yapmam gerekseydi, muhtemelen en tepede o olurdu.”

“McLaren'a geldiğimde, başlangıçta onun geliştirdiği ancak daha sonra evrim geçiren bir aracı kullanıyordum ve Newey'nin üzerinde çalıştığı bir şeye dokunabildiğim için gurur duyuyordum.”

Hamilton'a daha sonra Newey'nin Ferrari'ye ne katacağı sorulduğunda ise, “Son yıllarda onun ürettiği araçlar bizim başlıca rakiplerimiz oldu, ancak ekibin çok sayıda insanın çalıştığı büyük bir kolektif olduğunu unutmamak önemlidir. Şimdi, her şeye karar veren tek bir çalışan yok, ancak onun ne kadar harika bir deneyim getireceğini hayal edebilirsiniz. Şu anda birlikte çalıştığı insanlar harika araçlar üretmeye devam edecekler, ancak onunla çalışma fırsatına sahip olan her takım şanslı olacaktır." diye açıkladı.

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