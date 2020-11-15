Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
Lewis Hamilton, 2020 Türkiye GP itibariyle 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu ve 7 şampiyonlukla Michael Schumacher'i yakaladı.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'na 6 şampiyonlukla başlayan Hamilton, sezon boyunca en iyi performans sergileyen ve en istikrarlı isimdi.
Hamilton, bu sene ilk defa Türkiye GP'de şampiyon olma fırsatına sahipti ve bunu başarması için yarışı takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde tamamlaması yeterli olacaktı.
Ancak Hamilton, zorlu yarışta kazanmayı başardı ve işini şansa bırakmadan şampiyon oldu.
Hamilton, bugün 2020 Formula 1 şampiyonu olarak şampiyonluk sayısını 7'ye çıkardı ve efsane Michael Schumacher'in rekoruna ortak olarak Formula 1 tarihinin istatistiksel olarak en iyi pilotu olmayı başardı.
En çok şampiyon olan pilotlar >>
Michael Schumacher, 7 şampiyonluk
Fotoğraf: LAT Images
Lewis Hamilton, 7 şampiyonluk
Fotoğraf: Sutton Images
Juan Manuel Fangio, 5 şampiyonluk
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, 4 şampiyonluk
Fotoğraf: Sutton Images
Sebastian Vettel, 4 şampiyonluk
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, 3 şampiyonluk
Fotoğraf: Ercole Colombo
Jack Brabham, 3 şampiyonluk
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Stewart, 3 şampiyonluk
Fotoğraf: David Phipps
Niki Lauda, 3 şampiyonluk
Fotoğraf: LAT Images
Nelson Piquet, 3 şampiyonluk
Fotoğraf: LAT Images
Alberto Ascari, 2 şampiyonluk
Fotoğraf: LAT Images
Jim Clark, 2 şampiyonluk
Fotoğraf: David Phipps
Graham Hill, 2 şampiyonluk
Fotoğraf: David Phipps
Emerson Fittipaldi, 2 şampiyonluk
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Mika Hakkinen, 2 şampiyonluk
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Fernando Alonso, 2 şampiyonluk
Fotoğraf: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images
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|Abdullah Çelik