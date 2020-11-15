Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

paylaşım
yorumlar
Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
Ekleyen:

Lewis Hamilton, 2020 Türkiye GP itibariyle 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu ve 7 şampiyonlukla Michael Schumacher'i yakaladı.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'na 6 şampiyonlukla başlayan Hamilton, sezon boyunca en iyi performans sergileyen ve en istikrarlı isimdi.

Hamilton, bu sene ilk defa Türkiye GP'de şampiyon olma fırsatına sahipti ve bunu başarması için yarışı takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde tamamlaması yeterli olacaktı.

Ancak Hamilton, zorlu yarışta kazanmayı başardı ve işini şansa bırakmadan şampiyon oldu.

Hamilton, bugün 2020 Formula 1 şampiyonu olarak şampiyonluk sayısını 7'ye çıkardı ve efsane Michael Schumacher'in rekoruna ortak olarak Formula 1 tarihinin istatistiksel olarak en iyi pilotu olmayı başardı.

En çok şampiyon olan pilotlar >>

Michael Schumacher, 7 şampiyonluk

Michael Schumacher, 7 şampiyonluk
1/16

Fotoğraf: LAT Images

.

Lewis Hamilton, 7 şampiyonluk

Lewis Hamilton, 7 şampiyonluk
2/16

Fotoğraf: Sutton Images

Juan Manuel Fangio, 5 şampiyonluk

Juan Manuel Fangio, 5 şampiyonluk
3/16

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, 4 şampiyonluk

Alain Prost, 4 şampiyonluk
4/16

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, 4 şampiyonluk

Sebastian Vettel, 4 şampiyonluk
5/16

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, 3 şampiyonluk

Ayrton Senna, 3 şampiyonluk
6/16

Fotoğraf: Ercole Colombo

Jack Brabham, 3 şampiyonluk

Jack Brabham, 3 şampiyonluk
7/16

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, 3 şampiyonluk

Jackie Stewart, 3 şampiyonluk
8/16

Fotoğraf: David Phipps

Niki Lauda, 3 şampiyonluk

Niki Lauda, 3 şampiyonluk
9/16

Fotoğraf: LAT Images

Nelson Piquet, 3 şampiyonluk

Nelson Piquet, 3 şampiyonluk
10/16

Fotoğraf: LAT Images

Alberto Ascari, 2 şampiyonluk

Alberto Ascari, 2 şampiyonluk
11/16

Fotoğraf: LAT Images

Jim Clark, 2 şampiyonluk

Jim Clark, 2 şampiyonluk
12/16

Fotoğraf: David Phipps

Graham Hill, 2 şampiyonluk

Graham Hill, 2 şampiyonluk
13/16

Fotoğraf: David Phipps

Emerson Fittipaldi, 2 şampiyonluk

Emerson Fittipaldi, 2 şampiyonluk
14/16

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Mika Hakkinen, 2 şampiyonluk

Mika Hakkinen, 2 şampiyonluk
15/16

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fernando Alonso, 2 şampiyonluk

Fernando Alonso, 2 şampiyonluk
16/16

Fotoğraf: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak

Önceki haber

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak

Sonraki haber

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Son Haberler

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
F1 Formula 1 / Yarış raporu

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak

Canlı Anlatım: Türkiye GP
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Türkiye GP

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

6 Oca 2018
2
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
3
Formula 1

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

19s
4
Formula 1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

18s
5
Formula 1

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

7 ay

Son Haberler

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
F1

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!
F1

Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak
F1

Son dakika: AlphaTauri ceza aldı, Gasly en arkadan başlayacak

Canlı Anlatım: Türkiye GP
F1

Canlı Anlatım: Türkiye GP

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!
F1

Giovinazzi ve Russell, gride çıkış turunda kaza yaptılar!

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
18s

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
19s

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.