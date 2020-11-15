Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu, Michael Schumacher'i yakaladı!

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'na 6 şampiyonlukla başlayan Hamilton, sezon boyunca en iyi performans sergileyen ve en istikrarlı isimdi.

Hamilton, bu sene ilk defa Türkiye GP'de şampiyon olma fırsatına sahipti ve bunu başarması için yarışı takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde tamamlaması yeterli olacaktı.

Ancak Hamilton, zorlu yarışta kazanmayı başardı ve işini şansa bırakmadan şampiyon oldu.

Hamilton, bugün 2020 Formula 1 şampiyonu olarak şampiyonluk sayısını 7'ye çıkardı ve efsane Michael Schumacher'in rekoruna ortak olarak Formula 1 tarihinin istatistiksel olarak en iyi pilotu olmayı başardı.

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