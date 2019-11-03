Lewis Hamilton 6. kez Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu!

2019 F1 sezonuna çok iyi bir şekilde başlayan ve sezonun ilk yarısı bitmeden dahi şampiyonluk yolunda çok ciddi avantaj kazanan Hamilton, Amerika'daki yarışta alınan sonuçların ardından sonunda resmi olarak 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.

2013'te Mercedes'e bu yana geçmesinin ardından 2014'te gelen turbo motor dönemiyle önemli bir fırsat yakalayan Hamilton, 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonluğu ile son 6 senede 5. kez Dünya Şampiyonu olmuş oldu.

2007'de McLaren-Mercedes ile Formula 1'e giriş yapan, çaylaklık sezonunda kıl payı şampiyonluğu kaçıran ancak 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanan Hamilton, Mercedes'te 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında şampiyonlukları kazandı.

Hamilton, 2019 Formula 1 şampiyonluğu ile toplam şampiyonluk sayısını 6'ya çıkararak 5 şampiyonluğa sahip Juan Manuel Fangio'yu geride bıraktı.

Formula 1 tarihinde bunu başaran ikinci isim olan Hamilton, en çok şampiyon olma rekoruna bir adım daha yaklaşmış oldu.

Formula 1 tarihinin en başarılı olan pilotu 2004'ten bu yana 7 dünya şampiyonluğuna sahip Michael Schumacher. Hamilton 6. dünya şampiyonluğu ve 83 Formula 1 zaferi ile Schumacher'in 7 şampiyonluk ve 91 yarış zaferi rekorlarına çok yaklaşmış durumda.

Motorsport.com Türkiye olarak takımlar şampiyonluğunu kazanan Mercedes ile pilotlar şampiyonluğumu kazanan Lewis Hamilton'ı ve taraftarlarını tebrik ediyoruz.