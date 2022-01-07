Lewis Hamilton 37 yaşına girdi

Lewis Hamilton, Formula 1'e giriş yaptığı 2007 yılından bu yana gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı ve spordaki henüz ikinci yılında şampiyon oldu.

McLaren'da geçirdiği yılların ardından 2013'te Mercedes'e geçen ve burada peş peşe şampiyonluklar alan Hamilton, şu anda sahip olduğu yedi şampiyonlukla, tüm zamanların en çok şampiyon olan iki isminden birisi konumunda yer alıyor.

Hamilton'ın elinde tuttuğu pek çok rekor da var. Hamilton 103 galibiyetle tüm zamanların en çok yarış kazanan pilotu olurken, 103 pole pozisyonu, 182 podyum ve 5 bin 396 tur lider gitme ile bu alanlarda da zirvede yer alıyor.

Çıktığı 288 yarışlık dönemde 48 kez ikinci ve 31 kez de üçüncü olan Hamilton, bugün 37. yaşına girdi.

Biz de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak yedi kez dünya şampiyonunun yeni yaşını kutluyoruz.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, waves from the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images