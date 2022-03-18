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Lewis Hamilton, 2022'de kullanacağı kaskı tanıttı

Lewis Hamilton, kariyerinin ilk senelerinde kullandığı sarı rengin baskın olduğu 2022 kaskını tanıttı.

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Lewis Hamilton, 2022'de kullanacağı kaskı tanıttı
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Hamilton, F1 kariyerinin ilk yıllarında idolü Ayrton Senna'nın anısına çoğunlukla sarı rengin baskın olduğu kask tasarımlarını tercih ediyordu.

Yedi kez dünya şampiyonu Mercedes'e geçmesi sonrasında daha çeşitli tasarımlar kullanmaya başladı, bu yıllarda kendisinin beyaz rengi mor ve siyah ile harmanlandığı birçok kask tasarımı kullandığını gördük.

Hamilton bu sezon aracındaki 44 numara çıkartmasında floresan sarısı kullanıyor. Bugün 2022 sezonunda kullanacağı kaskı tanıtan Hamilton'ın, bu rengi kaskında da baskın renk olarak kullandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada kask tasarımını paylaşan Hamilton, "Bu yıl kullanacağım kaskta sizlere başlangıçları ne kadar çok sevdiğimi göstermek istedim."

"Mor ve siyah çok sevdiğim renkler fakat sarı benim geçmişim diyebilirim. Bu sezon için felsefem karting günlerimdeki kararlılığı, tutkuyu ve sürüşü korumak olacak." dedi.

Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes

Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Lewis Hamilton

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