Lewis Hamilton 2021 sezonu öncesinde en büyük yardımcısını kaybediyor

Hynes, uzun yıllardır Hamilton'a en yakın isimlerden biriydi ve sadece ticari işerlerle ilgilenmekle kalmıyor, aynı zamanda Hamilton'ın yedi yıl önce kurduğu Project 44 şirketinin CEO'luğunu yapıyordu.

Arka planda yaptıklarıyla, Hamilton'a büyük destek veren Hynes, İngiliz pilotun pist üstünde yapması gereken şeylere konsantre olmasında büyük pay sahibiydi.

Hynes ve Hamilton’ın geleceği kış arasında sorgulanıyordu ve haber artık resmileşti. İki taraf da birlikteliklerini "dostane şekilde" bitirdi.

Lewis Hamilton’un DailyMail’e konuşan bir yakını, ‘’Marc, motor sporlarında başka fırsatların peşinde koşmak için Project 44’ü bıraktı. Lewis ona en iyi dileklerini yolluyor ve onun, P44’de olduğu gibi, bir sonraki meydan okumasında da onun değerli olacağını biliyor.’’ dedi.

Aynı kaynak şunları da ekledi: ‘’Lewis, Marc’ın son beş yıldaki, hem kişisel hem de şirketine olan desteğinden çok minnettar.’’

‘’Bu zaman zarfında Lewis dört dünya şampiyonluğu kazandı ve sayısız rekor kırdı. Marc da bu sırada onunla bu başarıyı paylaştı.’’

‘’Marc ve Lewis, gençliklerinden beri birbirlerini tanıyorlar. Öncelikli olarak arkadaşlar, ardından da iş ortakları. Bu yüzden işlerini ayırsalar da, yakın arkadaş olarak kalıyorlar.’’

Hynes son 7 yıldır Project 44’ün başındaydı.

İkilinin birlikteliğini bitirme kararının haberi, Hamilton’un Mercedes’le 2021 anlaşma imzalamasından yaklaşık bir ay sonra geldi. Hynes, İngiliz pilotun anlaşmasında rol oynamadı ve yedi kez dünya şampiyonunun kendi koşullarını belirlediği bir anlaşma imzalandı.

Hynes’in gidişi, Hamilton'ı duygusal anlamda nasıl etkileyeceği bilinmiyor, ancak İngiliz pilotun pist dışı aktivitelerini etkileyecek gibi görünüyor.

Eski bir Britanya Formula 3 şampiyonu olan Hynes, İngiliz pilotun fizyoterapisi Angela Cullen'le beraber İngiliz pilota en yakın isimdi ve üçlü, geçen yıl genel olarak birlikte vakit geçiriyorlardı.