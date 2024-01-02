L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

Fransız L'Équipe, her yılın ardından o yılın en iyi sporcusunu belirlemek için geleneksel bir anket düzenliyor.

Geleneğe göre şirketteki gazeteciler, yılın en iyi beş sporcusuna 6 - 4 - 3 - 2 - 1 şeklinde puan veriyor.

Bu yıl 876 puan toplayan Novak Djokovic, yılın en iyi sporcusu seçilirken, Leno Marchland ikinci oldu.

Motor sporları dünyasından sadece Max Verstappen ilk ona girebildi. Hollandalı pilot, 22 yarışta 19 galibiyet almasına rağmen Djokovic'in 528 puan ardında kaldı.

Yılın en iyi 10 sporcusu: