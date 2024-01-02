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L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

Fransız L'Equipe gazetesi, 2023'ün en iyi sporcusu olarak Novak Djokovic'i seçerken, Max Verstappen üçüncü oldu.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fransız L'Équipe, her yılın ardından o yılın en iyi sporcusunu belirlemek için geleneksel bir anket düzenliyor.

Geleneğe göre şirketteki gazeteciler, yılın en iyi beş sporcusuna  6 - 4 - 3 - 2 - 1 şeklinde puan veriyor.

Bu yıl 876 puan toplayan Novak Djokovic, yılın en iyi sporcusu seçilirken, Leno Marchland ikinci oldu.

Motor sporları dünyasından sadece Max Verstappen ilk ona girebildi.  Hollandalı pilot, 22 yarışta 19 galibiyet almasına rağmen Djokovic'in 528 puan ardında kaldı.

Yılın en iyi 10 sporcusu:

Atlet Spor dalı Ülkesi Puan
1. Novak Djokovic Tenis Sırbistan 876
2. Leon Marchand Yüzme Fransa 361
3. Max Verstappen Formula 1 Hollanda 348
4. Noah Lyles Atletizm Amerika Birleşik Devletleri 315
5. Siya Kolisi Ragbi Güney Afrika 216
6. Marco Odermatt Kayak İsviçre 197
7. Johannes Thingnes Boe Biatlon Norveç 155
8. Tadej Pogačar Bisiklet Slovenya 151
9. Mathieu van der Poel Bisiklet Hollanda 132
10. Erling Haaland Futbol Norveç 130
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