Lenovo, Formula 1'in küresel ortağı oldu

Anlaşma kapsamında Lenovo'nun bir yan kuruluşu olan Motorola, Formula 1'in küresel akıllı telefon sponsoru olurken, Lenovo da F1'e son teknoloji ürünü cihazlar ve hizmetler sağlayacak.

F1 Başkanı Stefano Domenicali, anlaşmayı duyurduktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Lenovo'nun Formula 1'in küresel ortağı olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."

"Bugün, güçlenerek büyümeye devam edecek bir ortaklıkta yeni bir sayfa açılıyor. Lenovo ile çalışmalarımızı sürdürmeyi ve F1'in önümüzdeki yıllarda da dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş sporu olarak kalmasını sağlamak için yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum."

Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yang Yuanqing ise, "Ortaklığımızı bir üst seviyeye taşıyarak Formula 1'in küresel ortağı olmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

"Birlikte sadece teknoloji ve motor sporlarının geleceğini şekillendirmekle kalmıyor, aynı zamanda dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar unutulmaz deneyimler yaratarak en son teknolojik gelişmelerden herkesin faydalanmasını sağlıyoruz." şeklinde konuştu.