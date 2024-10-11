Lenovo, Formula 1 ile olan ortaklığını genişletiyor

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Lenovo, motor sporlarının zirvesi Formula 1 ile mevcut iş birliğini genişleterek 2025 yarış sezonundan itibaren bir üst seviyeye taşıyacağını duyurdu.



Lenovo Akıllı Cihazlar Grubu (IDG) Başkanı Luca Rossi, Lenovo'nun F1'in global ortağı ve global teknoloji ortağı olacağını, ayrıca Lenovo’nun iletişim teknolojileri markası Motorola‘nın da F1'in global akıllı telefon ortağı olarak konumlanacağını açıkladı.

Teknoloji inovasyonunda küresel bir lider olan Lenovo, üç yıl önce F1'in resmi ortağı olarak başlattığı iş birliğini yeni sezonda global teknoloji ortaklığına dönüştürüyor.



Yeni anlaşma kapsamında Lenovo, F1'in pistlerdeki görünürlüğünü artırarak markalarının premium algısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.



Lenovo ve Motorola logoları, yarış pistlerinden F1'e ait tüm materyallere kadar geniş bir yelpazede yer alacak. Ayrıca, F1 Fan Zone'da düzenlenecek tüketici etkinlikleri ve F1 genel merkezinde gerçekleştirilecek çeşitli aktivitelerle hayran deneyimi zenginleştirilecek.

Üç yıl önce başlayan iş birliği süresince Lenovo’nun marka algısı, özellikle motor sporları hayranları arasında büyük bir ivme kazandı. Nielsen analizlerine göre, Lenovo'nun F1 hayranları arasındaki algısı 2022 ile 2023 yılları arasında %56 oranında artış gösterdi.

Lenovo'nun F1'in global teknoloji ortağı olarak sunduğu çözümler, pistteki operasyonlardan F1’in genel merkezindeki dijital dönüşüm projelerine kadar geniş bir alanda kullanılacak.



Yapay zeka destekli cihazlar ve ileri teknoloji çözümleri, hız ve performansın kritik olduğu motor sporlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Lenovo, F1'in sürdürülebilirlik stratejisini desteklerken hem dijital dönüşüme hem de hayran deneyimlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaya devam edecek.



Ayrıca, Lenovo’nun pazarlama ve iletişim faaliyetleri F1 ile uyumlu bir şekilde ilerleyerek geniş kitlelere ulaşacak.

Lenovo Akıllı Cihazlar Grubu (IDG) Başkanı Luca Rossi, bu güçlü iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi: "F1 ile olan ortaklığımızı bir üst seviyeye çıkarmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz."



"2025 sezonunda F1'in global ortağı ve global teknoloji ortağı olarak hem Lenovo’nun hem de Motorola’nın motor sporları hayranları arasındaki premium algısını daha da yükselteceğiz. Bu iş birliği, inovasyon ve performansa olan ortak bağlılığımızı bir kez daha kanıtlıyor."

Lenovo ile F1 arasında yapılan yeni anlaşma, markanın Lenovo Innovation World etkinliğinde tanıttığı yapay zeka destekli PC çözümlerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. 2025 sezonunda genişleyecek bu iş birliği hakkında daha fazla detay ise önümüzdeki dönemde açıklanacak.