Lehto: "Son iki yarışta neyin mücadelesini seyredeceğiz?"
JJ Lehto, şampiyonun belli olmasından sonra son iki yarışın oldukça tuhaf geçeceğini söyledi.
Austin’deki hafta sonunda Lewis Hamilton'ın altıncı şampiyonluğunu kazanması bekleniyor çünkü sadece dört puan alması şampiyonluk için yeterli olacak.
Fakat bundan sonra, Brezilya ve Abu Dhabi yarışları yapılacak.
Finlandiya basınına konuşan JJ Lehto, “O zaman neyin mücadelesini seyredeceğiz?"
“Takımlar şampiyonu belli oldu ve pilotlar şampiyonu da yakında beli olacak. Şampiyonad ikinci olan da Valtteri olacak."
“Belki Verstappen, Leclerc ve Vettel arasında üçüncü pozisyon için bir mücadele olacak."
"Ancak bronz madalya, yalnızca FIA ödül galası nedeniyle ilgi çekiyor ve şu an bu ödül Leclerc'e gidiyor gibi görünüyor."
Gelecek yıl takvimdeki yarış sayısı 21'den 22'ye yükselecek ve Formula 1 gelecekte daha da büyük bir programa sahip olacak.
Lehto'ya göre takvimde çok fazla yarış var.
“Bu konuda zaten çok fazla konuşma oldu. Bence 16 yarış yeterli olur . Liberty Media'nın takvime çok fazla yarış eklediğini hissediyorum."
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Lehto: "Son iki yarışta neyin mücadelesini seyredeceğiz?"
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