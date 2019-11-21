Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"

paylaşım
yorumlar
Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"
Ekleyen:
, Editör
21 Kas 2019 09:17

JJ Lehto'ya göre Mick Schumacher, Formula 1'de yarışma istiyorsa gelecek yıl iyi performans göstermekten başka çaresiz yok.

Mick Schumacher, Avrupa F3'teki şampiyonluğunun ardından bu yıl Formula 2'ye adım attı ancak şimdiye kadar sadece bir zafer aldı.

Alman pilot zaman zaman yeteneğini gösterse de, istikrar yakalamaktan uzaktı ve gelecek sezon da burada yarışacak gibi görünüyor.

Fin gazetesi Iltalehti'ye konuşan eski F1 pilotu JJ Lehto, Schumacher'in Formula 1'de yarışmak istiyorsa, gelecek yıl iyi bir performans göstermekten başka bir çaresi olmayacağını dile getirdi.

90'lı yılların ortalarında Benetton'da Michael Schumacher'ın takım arkadaşı olan Lehto, “Motor sporlarında sadece, son yarıştaki kadar iyisinizdir. İnsanlar sizi öyle hatırlar."

"Bu yıl elde ettiği sonuçlarda inişler ve çıkışlar vardı. Bundan ötürü de Formula 1'de yarışacağı yönündeki spekülasyonlar durdu."

“Şimdi gelecek yıl Formula 2'de iyi bir sezon geçirmesi gerekiyor."

“Bence Formula 1'de yarışabilir ve kesinlikle bunun için yeterli yeteneği var. Ancak Formula 1'de yarışmadan önce hâlâ gelişmesi gereken alanlar olduğu çok açık." 

“İsmi bu konuda yardımcı oluyor ama aynı zamanda şampiyonluk da kazanmanız gerekiyor." dedi.

Sonraki haber
Giovinazzi: "Ferrari pilotlarının kazası üzüntü verici"

Önceki haber

Giovinazzi: "Ferrari pilotlarının kazası üzüntü verici"

Sonraki haber

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
5
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.