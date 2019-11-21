Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"

Mick Schumacher, Avrupa F3'teki şampiyonluğunun ardından bu yıl Formula 2'ye adım attı ancak şimdiye kadar sadece bir zafer aldı.

Alman pilot zaman zaman yeteneğini gösterse de, istikrar yakalamaktan uzaktı ve gelecek sezon da burada yarışacak gibi görünüyor.

Fin gazetesi Iltalehti'ye konuşan eski F1 pilotu JJ Lehto, Schumacher'in Formula 1'de yarışmak istiyorsa, gelecek yıl iyi bir performans göstermekten başka bir çaresi olmayacağını dile getirdi.

90'lı yılların ortalarında Benetton'da Michael Schumacher'ın takım arkadaşı olan Lehto, “Motor sporlarında sadece, son yarıştaki kadar iyisinizdir. İnsanlar sizi öyle hatırlar."

"Bu yıl elde ettiği sonuçlarda inişler ve çıkışlar vardı. Bundan ötürü de Formula 1'de yarışacağı yönündeki spekülasyonlar durdu."

“Şimdi gelecek yıl Formula 2'de iyi bir sezon geçirmesi gerekiyor."

“Bence Formula 1'de yarışabilir ve kesinlikle bunun için yeterli yeteneği var. Ancak Formula 1'de yarışmadan önce hâlâ gelişmesi gereken alanlar olduğu çok açık."

“İsmi bu konuda yardımcı oluyor ama aynı zamanda şampiyonluk da kazanmanız gerekiyor." dedi.