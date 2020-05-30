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Formula 1 / Son dakika

Lehto: "Renault koltuğu için Alonso, Bottas'a kıyasla daha favori"

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Lehto: "Renault koltuğu için Alonso, Bottas'a kıyasla daha favori"
Ekleyen:
, Editör
30 May 2020 07:08

Eski F1 pilotu JJ Lehto'ya göre Valtteri Bottas, Renault koltuğu için Fernando Alonso'ya kıyasla daha az favori.

Fernando Alonso 2005 ve 2006 yıllarında şampiyonluk kazandığı Renault ile F1'e dönüş için görüşmeler yapıyor.

Ayrıca Valtteri Bottas'ın menajeri de Fransız üreticiyle temas halinde.

Mercedes'in Bottas yerine George Russell'ı getirmek istediği biliniyor ve Bottas böyle bir durumda başka bir takıma geçmek zorunda kalacak.

Fakat JJ Lehto'ya göre bu iki pilot koltuk için adaysa, Alonso'nun seçileceğini düşünüyor.

Eski F1 pilotu, Iltalehti gazetesine verdiği demeçte, “Valtteri, Mercedes'le her zaman kendisine  gerçek bir güven ve inanç yokmuş gibi hissettiren birer yıllık anlaşmalar imzaladı."

“Şimdi pist üstündeki sonuçlar eskisi kadar önemli değil, bu yüzden umarım görüşme masasında iyi bir yıl geçirebilir."

“Valtteri'nin Mercedes'te iyi bir pozisyonda olduğunu belirtmek gerekiyor. Yarış kazanabilen, takımın şampiyon olmasına yardımcı olan ve Lewis Hamilton'a meydan okuyabilen iyi bir sürücü."

"Bir otomobil üreticisi olarak Renault'nun başı gerçekten büyük belada. Formula 1'de de devam edecekleri belli değil."

“Takım uzun yıllardır sonuç alamıyor. Bu nedenle Renault'ya katılmak, bir takım oluşturmaya çalışmak anlamına gelecek. Fakat finansal sorunları da göz önünde bulundurmalısınız.”

“Alonso politik ve karmaşık bir insan. Ama yine de Renault ile iki kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Oysa Valtteri şampiyonluğu bulunmayan bir Mercedes sürücüsü. Bence tablo çok net." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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