Lehto: "Raikkonen'in motivasyonunu koruması zor"

Kimi Raikkonen, geçen yılın sonunda Ferrari'den ayrılarak Alfa Romeo'ya geçiş yaptı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Ancak Alfa Romeo sezon ilerledikçe performans düşüşü yaşadı ve Raikkonen'in performansı da paralel olarak düştü.

İkinci yarıda özellikle tek turda Antonio Giovinazzi'ye karşı zorlanan Raikkonen'in performansındaki bu düşüşün sebebi merak ediliyor.

Eski F1 pilotu Lehto, 40 yaşındaki pilotla ilgili şöyle dedi: "Bu kadar düşük pozisyonlarda savaşmak kimse için motive edici olmaz."

"Yani böyle şartlarda onun motive kalmasının son derece zor olduğunu söyleyebiliriz."

Lehto, Alfa'daki düşüşün sebebini de anlamıyor.

"Sebebinin ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum çünkü çok gerilediler. Bütçeyle mi ilgili? Odağı gelecek yılki araca mı kaydırdılar? Bunu sadece onlarla bilebilir."