Lehto: "Raikkonen zorlu başlangıca rağmen sezonu tamamlayacak"

Kimi Raikkonen, geçen yılın başında iyi bir tempoya sahip olan Alfa Romeo ile arka arkaya puanlar almayı başarmıştı.

Ancak bu yıl durum tamamen değişti ve Alfa Romeo gridin en yavaş üç takımından bir tanesi konumunda yer alıyor.

Bununla birlikte Raikkonen de iyi performans sergilemiyor çünkü Fin pilot, ilk dört yarışta Antonio Giovinazzi'ye geçilmekten kurtulamadı.

Geçen hafta sonu Fin pilotun sezon sonunda emekli olacağı iddia edilmişti ve şimdi, sezon ortasında emekli olacağı söyleniyor. Ancak eski F1 pilotu JJ Lehto, bunun olmayacağından emin.

"Elbette Kimi çok üzgün. Görünüşe bakılırsa pistte bir şeyler elde etmeye bile çalışıyor."

"Ama yaşanan tüm bu şeyler onun hatası değil. Alfa Romeo aracı korkunç durumda. Yere basma gücü yok ve sürekli kayıp duruyor. Kimi gibi bir sürücü bile bu durumda hiçbir şey yapamaz."

"Durum son derece tatsız ancak Kimi bir profesyonel ve sezon ortasında pes etmeyecek. Şampiyonayı sonuna kadar götürecek."