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Formula 1 / Son dakika

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

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Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı
21 Kas 2019 06:25

JJ Lehto'ya göre Mercedes, Honda'nın Formula 1'de kalabilmesi için son yarışta tam güçte yarışmamış olabilir.

Red Bull, Brezilya GP hafta sonuna damga vurdu ve Max Verstappen, düzlüklerde oldukça güçlü olan Red Bull ile pole'den başladığı yarışı kazandı.

Ferrari sürücülerinin yaşadığı olayla, Lewis Hamilton ve Alex Albon arasındaki temas sayesinde Pierre Gasly ikinci oldu. Bu da Honda'nın geri dönüşünden sonra ilk dublesi oldu.

Ancak JJ Lehto ilginç bir komplo teorisi ortaya attı.

Söylentilere göre Honda'nın yönetim kurulunu olumlu karar almaya ikna edebilmek için hem Mercedes hem de Ferrari kasıtlı olarak performans azaltmış olabilir.

Lehto'ya göre Hamilton'ın son turda Gasly'i geçememesi bunun bir kanıtı.

Iltalehti gazetesine verdiği demeçte, “Mercedes her iki şampiyonayı da kazandı ve bu nedenle kazanmalarına gerek yok."

“Bu, gücü düşürdükleri ve diğerlerinin bu sayede daha iyi göründüğü anlamına gelebilir."

“Hamilton'dan kesinlikle yeni lastiklerle son virajdan daha iyi bir çekiş yakalamasına ve  hava koridoruna sahip olmasına rağmen Gasly'i geçemedi. Oysa kolayca bunu yapmasını bekliyordum."

“Hamilton’un hızı son bölümde çok düşüktü. Bu alışılmadık bir şey. Toro Rosso'nun daha hızlı olması gerçekten şaşırtıcıydı. Ortada bir komplo teorisi olabilir mi?"

Her halükarda Lehto, F1'deki dört motor üreticisinin - Ferrari, Mercedes, Honda ve Renault - artık net şekilde birbirini yakaladığını düşünüyor.

“Hepsinde önemli ilerlemeler olması harika - özellikle Honda ileriye doğru büyük bir adım attı. Durumu düzelttiler."

“Üreticilerin tamamı daha fazla güç, sürülebilir ve dayanıklılık yakaladı. Bu, gelecek sezon için iyiye işaret."

Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 crosses the finish line followed by Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 crosses the finish line followed by Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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