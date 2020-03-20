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Formula 1 / Son dakika

Lehto: "Hiçbir takım Alonso ile yarışma riskini almaz"

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Lehto: "Hiçbir takım Alonso ile yarışma riskini almaz"
Ekleyen:
, Editör
20 Mar 2020 08:05

JJ Lehto, Fernando Alonso'nun kariyeri boyunca yaşadığı sorunlar ve tartışmalar göz önüne alındığında, hiçbir takımın kendisiyle anlaşacağını düşünmüyor.

Fernando Alonso kariyeri boyunca Minardi, Renault, McLaren ve Ferrari takımları adına yarışırken, özellikle McLaren ile Ferrari'de yaşadığı sorunlar kariyeri için sorun teşkil etmeye devam ediyor.

İspanyol sürücü, 2018 sonunda F1'den ayrılmış ancak 2021'deki yeni yeni kurallarla birlikte spora dönebileceğini söylemişti.

Fakat Alonso'nun gidebileceği neredeyse hiçbir -rekabetçi- takım yok gibi görünüyor. Mercedes'in Lewis Hamilton'a sahip olması, Ferrari'nin Alonso ile geçmişte sorun yaşamış olması, McLaren'ın mevcut pilotlarıyla devam etmeye olan isteği ve Honda ile yaşadığı sorundan ötürü Red Bull'un kendisine kapıyı kapatması, Alonso için tek gerçekçi seçeneğin Renault olduğu anlamına geliyor.

Ancak Renault da Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon ikilisine odaklanmış durumda. Ricciardo'nun ayrılması halinde piyasa da daha genç ve gelecek yıl 40 yaşına girecek olan İspanyol pilota kıyasla daha fazla gelecek vadeden pilotlar bulma ihtimali de var.

JJ Lehto, bunlara ek olarak Alonso'nun "gittiği her yerde" sorun yarattığını ve takımların İspanyol pilotla yarışma riskini almayacağını söyledi.

Eski F1 pilotu, "Honda'ya olan saygısızlık gerçekten çok çirkinceydi."

“İş vereninin ayağına basıp onlara söylediği şeyler... Bu davranış kesinlikle hiçbir üretici tarafından kabul görmez."

"Fernando hiç tartışmasız yetenekli bir pilot. Ama kaç tane köprü yaktığını düşündüğünüzde, herhangi bir takımın böyle bir riski almaya istekli olup olmayacağını merak ediyorsunuz."

"Alonso, 2018'den beri doğru düzgün Formula 1 aracı da sürmedi. Zaten oldukça yaşlı olduğundan bahsetmiyorum bile. Piyasada daha genç, daha ucuz ve daha basit sürücüler var." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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