Lehto, fren parçalarının sınırlandırılmasını eleştirdi

Formula 1’de 2021 yılında büyük çaplı kural değişiklikleri olacak ve kural değişiklikleriyle daha fazla sınırlama olması hedefleniyor.

Yeni kurallara göre artık daha az fren diski kullanılabilecek ve 2021’den itibaren belirlenen miktarın aşılması halinde grid cezası verilecek.

Kullanılabilecek fren saysının 22 olacağı ifade ediliyor ve bu da takvimdeki her bir yarışta bir tane kullanılabileceği anlamına geliyor.

Bir dönem Michael Schumacher’in de takım arkadaşı olan JJ Lehto, Iltalehti gazetesine verdiği demeçte, bu kurala katılmadığını söyledi.

Lehto, “Bu kararı verirken bir süre beklemelisiniz, çünkü akla gelen ilk şey güvenlik."

"Disk herhangi bir zamanda kırılabilir veya insan ya da malzeme hatası olabilir.”

“Bana göre fren diski sayısını sınırlamak yanlış yönde atılmış bir adım olacak.” dedi.