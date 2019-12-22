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Formula 1 / Son dakika

Lehto, fren parçalarının sınırlandırılmasını eleştirdi

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Lehto, fren parçalarının sınırlandırılmasını eleştirdi
Ekleyen:
, Editör
22 Ara 2019 11:00

Eski F1 pilotu JJ Lehto, bir pilotun sezon boyunca kullanabileceği fren diski sayısını sınırlayan yeni Formula 1 kuralını sorguladı.

Formula 1’de 2021 yılında büyük çaplı kural değişiklikleri olacak ve kural değişiklikleriyle daha fazla sınırlama olması hedefleniyor.

Yeni kurallara göre artık daha az fren diski kullanılabilecek ve 2021’den itibaren belirlenen miktarın aşılması halinde grid cezası verilecek.

Kullanılabilecek fren saysının 22 olacağı ifade ediliyor ve bu da takvimdeki her bir yarışta bir tane kullanılabileceği anlamına geliyor.

Bir dönem Michael Schumacher’in de takım arkadaşı olan JJ Lehto, Iltalehti gazetesine verdiği demeçte, bu kurala katılmadığını söyledi.

Lehto, “Bu kararı verirken bir süre beklemelisiniz, çünkü akla gelen ilk şey güvenlik."

"Disk herhangi bir zamanda kırılabilir veya insan ya da malzeme hatası olabilir.”

“Bana göre fren diski sayısını sınırlamak yanlış yönde atılmış bir adım olacak.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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