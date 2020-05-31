Lehto: "F1'in 2020 takvim planı çok saçma"

Şu anda Formula 1 yönetimi, tıpkı diğerp ek çok spor etkinliği gibi neler yapacağına karar vermek için çalışmalar yürütüyor.

Chase Carey geçtiğimiz günlerde 15-18 yarışlık bir F1 takvimi planladıklarını söylemişti. Ross Brawn daha da ileri giderek 19 yarış planını ortaya koydu.

Eski F1 pilotu JJ Lehto, böyle bir süreçte F1'in ortaya koyduğu planların "çok saçma" olduğunu düşünüyor.

Lehto, “Her şey o kadar çabuk yapılacak ki, nasıl çalışacağını bilmiyorum."

"Küçük takımlar o kadar kıt kanaat yaşıyorlar ki, durum eskisinden bile kötü. Birkaç yıldır bütçeleri konusunda gerçekten zorluk çeken birkaç takım var.”

“Yeterli insanı olmadığı için küçük takımlar için her zaman büyük bir sorun olduğunu biliyorum. Her zaman aynı insanları kullanıyorlar."

“Bu adamların yapacakları çok daha fazla iş ve hatta daha büyük takımlardaki personelden bile daha büyük sorumlulukları olacak."

“Pek çoğunun birer aileleri olduğu unutulmamalı. Çok sayıda genç olmasına rağmen, çoğunun çocukları var. Şimdi aniden yarım yıl boyunca eve dönmeyeceğinizi söyleyecekler."

“Her zaman bir dünya şampiyonası için 16 yarışın yeterli olduğu görüşünde oldum. Ancak böyle bir durumda, altı ayda 15 yarış kesinlikle saçma." dedi.

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