Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Lehto: "F1'in 2020 takvim planı çok saçma"

paylaşım
yorumlar
Lehto: "F1'in 2020 takvim planı çok saçma"
Ekleyen:
, Editör
31 May 2020 17:07

Eski F1 sürücüsü JJ Lehto, Formula 1’in koronavirüs sonrası aşama için mevcut planının "saçma" olduğunu düşünüyor.

Şu anda Formula 1 yönetimi, tıpkı diğerp ek çok spor etkinliği gibi neler yapacağına karar vermek için çalışmalar yürütüyor.

Chase Carey geçtiğimiz günlerde 15-18 yarışlık bir F1 takvimi planladıklarını söylemişti. Ross Brawn daha da ileri giderek 19 yarış planını ortaya koydu.

Eski F1 pilotu JJ Lehto, böyle bir süreçte F1'in ortaya koyduğu planların "çok saçma" olduğunu düşünüyor.

Lehto, “Her şey o kadar çabuk yapılacak ki, nasıl çalışacağını bilmiyorum."

"Küçük takımlar o kadar kıt kanaat yaşıyorlar ki,  durum eskisinden bile kötü. Birkaç yıldır bütçeleri konusunda gerçekten zorluk çeken birkaç takım var.”

“Yeterli insanı olmadığı için küçük takımlar için her zaman büyük bir sorun olduğunu biliyorum. Her zaman aynı insanları kullanıyorlar."

“Bu adamların yapacakları çok daha fazla iş ve hatta daha büyük takımlardaki personelden bile daha büyük sorumlulukları olacak."

“Pek çoğunun birer aileleri olduğu unutulmamalı. Çok sayıda genç olmasına rağmen, çoğunun çocukları var. Şimdi aniden yarım yıl boyunca eve dönmeyeceğinizi söyleyecekler."

“Her zaman bir dünya şampiyonası için 16 yarışın yeterli olduğu görüşünde oldum. Ancak böyle bir durumda, altı ayda 15 yarış kesinlikle saçma." dedi.

Alakalı video

Sonraki haber
Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"

Önceki haber

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"

1s
2
Formula 1

Horner: "Vettel hâlâ inanılmaz hızlı"

3s
3
Formula 1

Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı

4
Formula 1

F1, ilk yarışlarda ters grid fikrini deneyebilir!

5
Formula 1

Kovalainen: "İlk galibiyetimde dahi ne söyleyeceğimi Dennis belirledi"

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Lehto: "F1'in 2020 takvim planı çok saçma"
F1

Lehto: "F1'in 2020 takvim planı çok saçma"

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"
F1

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"

F1 tarihinde bugün: 31 Mayıs
F1

F1 tarihinde bugün: 31 Mayıs

Horner: "Vettel hâlâ inanılmaz hızlı"
F1

Horner: "Vettel hâlâ inanılmaz hızlı"

Hamilton, Vettel ve Ricciardo en çok kazanan sporcular arasında
F1

Hamilton, Vettel ve Ricciardo en çok kazanan sporcular arasında

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.