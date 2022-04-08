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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Lego, yaklaşık 300 bin lego parçasından oluşan McLaren F1 aracı hazırladı

Avustralya Grand Prix'si öncesinde Perşembe günü pit alanında bir Formula 1 aracı vardı. Fakat bu, Lego tarafından yapılan ve 300 binden fazla parçadan oluşan özel bir MCL36 modeliydi ve tahmin edileceği üzere büyük ilgi gördü.

Casper Bekking
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Lego, yaklaşık 300 bin lego parçasından oluşan McLaren F1 aracı hazırladı
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Lego bir süredir İngiliz takımın partnerleri arasında yer alıyor ve Mart ayının başında MCL36'nın bir Lego Technic modeli piyasaya sürülmüştü. Bu eşsiz set, 1.400'den fazla lego parçasından oluşuyordu ve modelin uzunluğu yaklaşık 65 santimetreydi.

Taraflar işbirliğine dikkat çekmek için Melbourne'deki padokta daha büyük bir lego modelini ortaya çıkardılar. McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris de bu özel modelin yanına gelerek yakından incelediler.

Model beş ayrı unsurdan oluşuyor: tekerlekler, gövde, süspansiyon, halo ve ön kanat. Gerçek MCL36'ya mümkün olduğunca benzemesi için modelin yapımında toplam 27 kişi yer aldı.

Bu ekip, yaklaşık 300.000 Lego parçası kullanarak aracı monte etmek için 1.800 saatten fazla zaman harcadı.

Aşağıdan fotoğrafları inceleyebilirsiniz:

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
1/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
2/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
3/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
4/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
5/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
6/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto
7/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren Lego F1 car
McLaren Lego F1 car
8/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren Lego F1 car
McLaren Lego F1 car
9/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren Lego F1 car
McLaren Lego F1 car
10/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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