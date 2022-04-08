Lego, yaklaşık 300 bin lego parçasından oluşan McLaren F1 aracı hazırladı

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Lego bir süredir İngiliz takımın partnerleri arasında yer alıyor ve Mart ayının başında MCL36'nın bir Lego Technic modeli piyasaya sürülmüştü. Bu eşsiz set, 1.400'den fazla lego parçasından oluşuyordu ve modelin uzunluğu yaklaşık 65 santimetreydi.

Taraflar işbirliğine dikkat çekmek için Melbourne'deki padokta daha büyük bir lego modelini ortaya çıkardılar. McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris de bu özel modelin yanına gelerek yakından incelediler.

Model beş ayrı unsurdan oluşuyor: tekerlekler, gövde, süspansiyon, halo ve ön kanat. Gerçek MCL36'ya mümkün olduğunca benzemesi için modelin yapımında toplam 27 kişi yer aldı.

Bu ekip, yaklaşık 300.000 Lego parçası kullanarak aracı monte etmek için 1.800 saatten fazla zaman harcadı.

Aşağıdan fotoğrafları inceleyebilirsiniz:

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto 1 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto 2 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto 3 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto 4 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto 5 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto 6 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, met een Lego F1 auto 7 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images McLaren Lego F1 car 8 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images McLaren Lego F1 car 9 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images McLaren Lego F1 car 10 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images