Lego pilotlar geçidi F1 padoğunu ikiye böldü

Britanya Grand Prix'si öncesinde, Formula 1'de kapalı kapılar ardında bir ücret krizi patlak verdi. Bu anlaşmazlık, Lewis Hamilton'ı Pazar günkü Britanya GP'si öncesinde yapılacak Lego pilotlar geçidini boykot etme noktasına getirdi.

The Telegraph'ın haberine göre, aralarında Hamilton'ın da bulunduğu bazı F1 pilotlarının Lego yarışı gibi etkinliklere dair finansal çekinceleri var. Pilotlar, Britanya GP hafta sonu başlarken duyurulan bu sponsor yarışında ücretsiz yer almak istemiyor.

Planlanan etkinlik Pazar günkü yarıştan hemen önce yapılacak. F1 pilotları, kendi 2026 takımlarının renklerini taşıyan 22 küçük Lego aracıyla pistte özel bir tur atacak.

Bu fikir, geçtiğimiz yıl Miami GP öncesinde düzenlenen benzer bir etkinliğe dayanıyor. Miami'deki geçit töreninde oldukça kaotik ama bir o kadar da eğlenceli sahneler yaşanmıştı.

Padokta ise Lego fikrine verilen tepkiler karışık. Bazı pilotlar etkinliğe katılmak için sabırsızlanırken duruma pek sıcak bakmayan isimler de var. Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton ise açıkça etkinlikte yer almayabileceğinin sinyallerini verdi.

Perşembe günü basına konuşan Hamilton, durumu esprili bir dille eleştirdi: "Hafta sonunun en tehlikeli kısmı bu. Geçen sefer Charles'ın direksiyona geçmesine izin vermiştim, herkesin birbirine çarpmasını izlemek gerçekten çok komikti. O yüzden bu yıl Lego aracına biner miyim, bilmiyorum."

Neden katılmayabileceği konusunda ısrar edildiğinde ise İngiliz pilot şu yanıtı verdi: "Bu konuda söylenecek pek bir şey yok. Bu, kendi içimizde halletmemiz gereken bir mesele."

The Telegraph'a göre pilotlar, "ekstra bir ödeme almadan sürekli daha fazla medya ve pazarlama etkinliğine katılmak zorunda kalmaktan" dolayı yaşadıkları hayal kırıklığını açıkça dile getiriyorlar.

Hamilton yarışmayacağını ima etse de Ferrari, Britanya GP'sini dokuz kez kazanan pilotunun etkinlikte yer alacağını doğruladı.

Sponsor etkinliğine olumsuz yaklaşan tek isim Hamilton değildi. Red Bull pilotu Max Verstappen, basına oldukça net konuştu.

Verstappen, "Kendimi bu işe bulaştırmayacağım. Söylemek istediğim şeyleri zaten daha önce söyledim. Eğer yeni bir şey olur veya bir şeyler değişirse, bunu başkasından değil benden duyarsınız."

"Ben sadece takımımla olan işime odaklanıyorum. Yükselişteyiz ve bunu görmek güzel. Avusturya'da gerçekten olumlu bir hafta sonu geçirdim, o noktanın da üzerine koyarak gelişmeye çalışıyoruz... Ortada büyük bir rekabet var ama biz buraya sadece daha hızlı gitmek için geldik." dedi.

Lance Stroll de bu fikre pek hevesli yaklaşmayan isimlerdendi: "Benim için fark etmez. Bunun için uykularımdan olacak değilim. Sabahın köründe bu etkinlik için heyecanla falan uyanmayacağım. Sıradan pilotlar geçidinden birisi daha işte."

Ancak bazı isimler ise Lego etkinliği için oldukça pozitifti. Son dünya şampiyonu Lando Norris şunları söyledi: "Aslında bunun için oldukça heyecanlıyım."

"Eğer Miami'deki gibi olacaksa başlangıç çizgisine sağ salim dönebilen herkes zaten kazanmış sayılır. Bence yapması oldukça havalı ve farklı bir şey. Pilotlar geçidi tırındayken hep birlikte olup biraz laflamak ve taraftarları görmek tabii ki güzel ama ara sıra böyle farklı şeyler yapmanın da iyi olduğunu düşünüyorum."

"Yani güvenli olduğu ve hepimiz uslu durduğumuz sürece – ki öyle olmalıyız – kesinlikle çok keyifli bir sürüş olacak."

Geçtiğimiz yıl Miami'deki pist geçidine katılmayan Valtteri Bottas ise etkinliğin teknik tarafına odaklandı.

Bottas, "Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü geçen yıl Miami'dekini kaçırmıştım."

"Dışarıdan izlerken çok eğlenceli görünüyordu. Herkesin hızı 25 km/s ile sınırlandırılmış durumda bu yüzden sanırım aradaki mesafeyi korumak işin kilit noktası olacak." dedi.

İzle: F1 Gündem: Verstappen'in McLaren'a katılma şartı, Ferrari ve Aston Martin'den önemli güncelleme!