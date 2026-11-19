Formula 1 Las Vegas GP

LEGO, 2026 F1 sezonundaki tüm araç ve pilotları 'Speed Champions' serisine taşıyor

2027 yılının mart ayında piyasaya sürülecek Speed Champions serisinde 2026 sezonunun tüm araçları ve 22 pilotu minifigür olarak yer alacak.

Filip Cleeren Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 09:40

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LEGO Speed Champions

Fotoğraf: Filip Cleeren

İlk olarak 2025 yılında başlatılan ve bu yıl kapsamı genişletilen Formula 1 ortaklığı doğrultusunda LEGO, 2027 yılının mart ayında kapsamlı bir F1 Speed Champions koleksiyonunu piyasaya sürecek.

Koleksiyonda, 2026 sezonunda mücadele eden tüm takımların araçları ve pilotları hayranların beğenisine sunulacak.

Ayrıca hayranların favori pilotlarını ve takımlarını farklı kombinasyonlarda bir araya getirebilmesine olanak tanıyan kişiselleştirme seçenekleri bulunacak.

LEGO'nun Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Julia Goldin, markanın serideki tüm pilotları hayranlara sunmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Ferrari LEGO Speed Champions set

Goldin, "Formula 1 hayranları yalnızca takımları ve araçları takip etmiyor. Pilotlarla da son derece güçlü bağlar kuruyorlar."

"22 pilotun tamamını ilk kez LEGO minifigür dünyasına taşımak, hayranlara bu kişilikleri, rekabetleri ve yarış günü anlarını eğlenceli bir şekilde kutlamak için yeni bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Setler, gelecek yıl 1 Mart itibarıyla satışa sunulacak. Ön siparişler ise şimdiden başladı.

LEGO, Las Vegas'taki tanıtımında ayrıca LEGO araçlarının katılacağı yarışın yeniden düzenleneceğini açıkladı. Her takımdan bir aracın katılacağı tek turluk yarış, cumartesi günü yarış öncesi seremonide düzenlenecek.

LEGO Speed Champions

Photo by: Filip Cleeren

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- Motorsport.com Ekibi

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