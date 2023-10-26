Leclerc'ten diskalifiye yorumu: "Tamamen sürpriz oldu ancak bahanemiz yok"

Bu incelemede hem Leclerc hem de Hamilton'ın tahtada tolere edilen 1 mm'nin ötesinde aşınma olduğu tespit edildi ve teknik düzenlemelerin açık bir ihlali olduğu için her iki araç da diskalifiye edildi.

Ferrari ya da Mercedes itirazda bulunmazken, her iki takım da bu nadir olayın arkasında yatan nedenler olarak sınırlı antrenman yapılan bir Sprint hafta sonu olması ve Austin pistinin engebeli olmasını gösterdi.

Grand Prix kariyerindeki ilk diskalifiyesini değerlendiren Leclerc, takımın yaşadığı şaşkınlıktan bahsetti ancak bunun için bir bahanelerinin olmadığını söyledi.