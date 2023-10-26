Leclerc'ten diskalifiye yorumu: "Tamamen sürpriz oldu ancak bahanemiz yok"
Charles Leclerc, Ferrari'nin aşırı tahta aşınması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden diskalifiye edilmesine "tamamen şaşırdığını" kabul etti ancak bunun için hiçbir mazeretlerinin olmadığını söyledi.
Leclerc'in SF-23'ü, yarışı altıncı sırada tamamladıktan sonra Max Verstappen'in Red Bull'u, Lewis Hamilton'ın Mercedes'i ve Lando Norris'in MCL60'ı ile birlikte FIA tarafından ekstra kontrol için rastgele seçilen dört araçtan biri oldu.
Bu incelemede hem Leclerc hem de Hamilton'ın tahtada tolere edilen 1 mm'nin ötesinde aşınma olduğu tespit edildi ve teknik düzenlemelerin açık bir ihlali olduğu için her iki araç da diskalifiye edildi.
Ferrari ya da Mercedes itirazda bulunmazken, her iki takım da bu nadir olayın arkasında yatan nedenler olarak sınırlı antrenman yapılan bir Sprint hafta sonu olması ve Austin pistinin engebeli olmasını gösterdi.
Grand Prix kariyerindeki ilk diskalifiyesini değerlendiren Leclerc, takımın yaşadığı şaşkınlıktan bahsetti ancak bunun için bir bahanelerinin olmadığını söyledi.
Meksika GP öncesinde Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse, bu tam bir sürprizdi çünkü Cuma günü aracı kontrol ettiğimizde, [tahtada] sıfır aşınma vardı."
"Herhangi bir yere dokunuyor gibi değildik. Yarışa geldiğimizde belli ki işler değişti ve yasadışı olduk."
"Kural kuraldır ve bunlara uyulması gerekir, bu nedenle Cuma günü 'Biz iyiydik (kurallara uygunduk)' demek bir bahane olamaz."
"Aşınma [oranının] ne olacağını tahmin etmeye çalışmak için bunu incelememiz gerekiyor."
"Çok fazla [faktör] var. Bordürlerde sürüş var ama sonuçta bunu daha iyi tahmin etmeliydik."
"Cumartesi gecesi aşağı yukarı nereye temas ettiğimizi görebiliyorduk ve bolca marj olduğunu düşünüyorduk ancak Pazar günü büyük bir sürpriz oldu."
"Hâlâ neden beklediğimizden daha fazla yıprandığımızı analiz ediyoruz."
"Bunu öğrendiğimde hâlâ pistteydim ama bu kabul etmeniz gereken türden bir şey çünkü bu tür şeylerle savaşacak bir şey yok." dedi.
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