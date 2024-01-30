Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Leclerc'in yeni sözleşmesi, ayrılmak istemesi halinde büyük bir engel teşkil etmeyecek

Basında çıkan haberlere göre, Charles Leclerc'in Ferrari Formula 1 takımıyla yaptığı yeni sözleşme, istediği takdirde Maranello'dan ayrılmasına izin verecek maddeler içeriyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Leclerc'in Formula 1 geleceği hakkındaki spekülasyonlar, geçtiğimiz Perşembe günü Ferrari'nin tam süresi açıklanmasa da çok yıllık yeni bir sözleşme imzalanmasıyla sona erdi..

Son çıkan haberlere göre bu yeni anlaşma, birden fazla yılı kapsasa da "her iki taraf için de esneklik sağlayan bir dizi madde" içeriyor.

Bu da Leclerc için önümüzdeki yıllarda, erkenden takımdan ayrılabileceği  anlamına geliyor. 

Haberde, tarafların iyi performans göstermesi halinde birbirleriyle devam etmeyi bir öncelik haline getirdiği de belirtildi.

Ayrıca Monakolu pilotun "en az iki sezonluk" bir anlaşma imzaladığı, yani 2026'da da Ferrari pilotu olacağı eklendi.

Yeni sözleşmenin bir öncekine kıyasla "daha az katı" olması, Monakolu sürücünün önümüzdeki yıllarda Formula 1'de ön sıralarda yer alan isimlerin değişmemesi halinde ayrılma hakkını elinde tutma isteğini gösteriyor.

Ferrari, böylelikle Leclerc'e şampiyonluk için mücadele edebilecek bir araç üretebileceğini gösterme şansı yakalayacak. Leclerc de aynı şekilde Ferrari'nin neler yapabileceğini görecek.

Fakat Monakolu pilotun gelecek için yapılan planlardan memnun olduğu yönünde bilgiler mevcut.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

paylaşım
yorumlar
Önceki haber 2025'te F1'e girmeyi planlayan Andretti, rüzgar tüneli modelini gösterdi
Sonraki haber Fry: "Schumacher'le ilgili söylentiler doğruysa şaşırmam"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Sauber, F1 yedek pilotluğu için Rodin F2 pilotu Maloney ile anlaştı

Sauber, F1 yedek pilotluğu için Rodin F2 pilotu Maloney ile anlaştı

Formula 1

Sauber, F1 yedek pilotluğu için Rodin F2 pilotu Maloney ile anlaştı Sauber, F1 yedek pilotluğu için Rodin F2 pilotu Maloney ile anlaştı

Fry: "Schumacher'le ilgili söylentiler doğruysa şaşırmam"

Fry: "Schumacher'le ilgili söylentiler doğruysa şaşırmam"

Formula 1

Fry: "Schumacher'le ilgili söylentiler doğruysa şaşırmam" Fry: "Schumacher'le ilgili söylentiler doğruysa şaşırmam"

Alonso: "Aston Martin ile ilişkimiz benzersiz"

Alonso: "Aston Martin ile ilişkimiz benzersiz"

Formula 1

Alonso: "Aston Martin ile ilişkimiz benzersiz" Alonso: "Aston Martin ile ilişkimiz benzersiz"

Son Haberler

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

WRC WRC
Monte Carlo Rallisi

M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun M-Sport, Monte Carlo Rallisi sonuçlarından memnun

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 Formula 1

F1 tarihinin en gösterişli lansmanları F1 tarihinin en gösterişli lansmanları

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 Formula 1

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti? F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

F1 Formula 1

Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı Hamilton, ikonik 'hammer time' mesajının kökenini açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol