Leclerc'in yeni sözleşmesi, ayrılmak istemesi halinde büyük bir engel teşkil etmeyecek
Basında çıkan haberlere göre, Charles Leclerc'in Ferrari Formula 1 takımıyla yaptığı yeni sözleşme, istediği takdirde Maranello'dan ayrılmasına izin verecek maddeler içeriyor.
Leclerc'in Formula 1 geleceği hakkındaki spekülasyonlar, geçtiğimiz Perşembe günü Ferrari'nin tam süresi açıklanmasa da çok yıllık yeni bir sözleşme imzalanmasıyla sona erdi..
Son çıkan haberlere göre bu yeni anlaşma, birden fazla yılı kapsasa da "her iki taraf için de esneklik sağlayan bir dizi madde" içeriyor.
Bu da Leclerc için önümüzdeki yıllarda, erkenden takımdan ayrılabileceği anlamına geliyor.
Haberde, tarafların iyi performans göstermesi halinde birbirleriyle devam etmeyi bir öncelik haline getirdiği de belirtildi.
Ayrıca Monakolu pilotun "en az iki sezonluk" bir anlaşma imzaladığı, yani 2026'da da Ferrari pilotu olacağı eklendi.
Yeni sözleşmenin bir öncekine kıyasla "daha az katı" olması, Monakolu sürücünün önümüzdeki yıllarda Formula 1'de ön sıralarda yer alan isimlerin değişmemesi halinde ayrılma hakkını elinde tutma isteğini gösteriyor.
Ferrari, böylelikle Leclerc'e şampiyonluk için mücadele edebilecek bir araç üretebileceğini gösterme şansı yakalayacak. Leclerc de aynı şekilde Ferrari'nin neler yapabileceğini görecek.
Fakat Monakolu pilotun gelecek için yapılan planlardan memnun olduğu yönünde bilgiler mevcut.
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
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