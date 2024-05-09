Leclerc'in yarış mühendisi Xavi, görevinden ayrılıyor!
Charles Leclerc'in İspanyol mühendisi Xavi Marcos, Ferrari Formula 1 takımındaki görevinden ayrılacak ve şirketteki diğer departmanlara odaklanacak.
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari, Lando Norris'in galibiyete uzandığı Miami GP'den yalnızca birkaç gün sonra, Charles Leclerc'in yarış mühendisinin görevinden ayrıldığını açıkladı.
Xavi Marco, uzun zamandır Leclerc'in yarış mühendisiydi ve Monakolu pilotla aralarındaki iletişim zaman zaman tartışma konusu oluyordu.
Maranello merkezli ekipten yapılan kısa açıklamaya göre Xavi, yarış departmanından tamamen ayrılacak ve Ferrari bünyesindeki diğer departmanlara katılacak.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Scuderia Ferrari HP, Xavi Marcos'un 13 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Formula 1 takımında yarış mühendisi olarak edindiği değerli deneyimi, şirketin diğer önemli programlarının gelişimin için kullanacağını doğruluyor.”
Leclerc'in yeni yarış mühendisi, Monakolu pilotun Performans Mühendisi olarak görev yapan Bryan Bozzi olacak.
Bozzi, 2012'den beri Ferrari bünyesinde yer alıyor
Bu kararın Ferrari mi yoksa Xavi'nin kendisi tarafından mı alındığı bilinmiyor.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
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