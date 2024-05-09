Leclerc'in yarış mühendisi Xavi, görevinden ayrılıyor!

Ferrari, Lando Norris'in galibiyete uzandığı Miami GP'den yalnızca birkaç gün sonra, Charles Leclerc'in yarış mühendisinin görevinden ayrıldığını açıkladı.

Xavi Marco, uzun zamandır Leclerc'in yarış mühendisiydi ve Monakolu pilotla aralarındaki iletişim zaman zaman tartışma konusu oluyordu.

Maranello merkezli ekipten yapılan kısa açıklamaya göre Xavi, yarış departmanından tamamen ayrılacak ve Ferrari bünyesindeki diğer departmanlara katılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Scuderia Ferrari HP, Xavi Marcos'un 13 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Formula 1 takımında yarış mühendisi olarak edindiği değerli deneyimi, şirketin diğer önemli programlarının gelişimin için kullanacağını doğruluyor.”

Leclerc'in yeni yarış mühendisi, Monakolu pilotun Performans Mühendisi olarak görev yapan Bryan Bozzi olacak.

Bozzi, 2012'den beri Ferrari bünyesinde yer alıyor

Bu kararın Ferrari mi yoksa Xavi'nin kendisi tarafından mı alındığı bilinmiyor.