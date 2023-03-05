Leclerc'in yarış dışı kalmasının sebebi yarıştan önce değişen parçalardan biri mi?
Motorsport İtalya'nın yarıştan sonra edindiği bilgilere göre Ferrari'nin motorunda ciddi bir sıkıntı yok, ancak yarıştan önce değiştirilen kontrol elektroniği arızalanmış vaziyette.
Yeni sezona başta dayanıklılık ve lastik sorunlarını çözerek şampiyonluk savaşına devam edebilme hedefiyle giren Ferrari, galibiyet mücadelesinden kopsa dahi rahat bir podyuma giderken kabusu yaşadı ve 40. turda Charles Leclerc ile güç kaybederek yarışa veda etti.
Birçok kişi motorun arızalandığını düşünmüş olabilir, ancak bu felaketin iç yüzünde iyi sayılabilecek bir haber de mevcut: motor arızalanmadı, sadece kapandı.
Bunun sebebi ise yarış öncesinde değiştirilen kontrol elektroniğinin arızalanması!
Eski parça hasar görmediği için gelecek hafta yeniden kullanabilecek, ancak motor mühendisleri için alarm devam ediyor, çünkü elektrik sistemindeki ani bir sorun nedeniyle yarış öncesinde kontrol elektroniğinin yanı sıra enerji depolama ünitesi de değiştirilmişti.
Bunlar sadece tedbir amaçlı müdahaleler gibi görünüyordu, ancak günün sonunda kontrol elektroniğinin arızalanması sonucu sezona sıfır çekerek başlayan bir Leclerc gördük.
İlk ünitenin geri getirilememesi, iki hafta sonra Cidde'de yapılacak Suudi Arabistan GP'sinde Leclerc'in grid cezası alması anlamına geliyor, bu nedenle Ferrari acilen elektronik aksamlarındaki sorunları çözmek zorunda.
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