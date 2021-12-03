Leclerc'in şasisi ve motoru kazada hasar görmedi

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Ferrari pilotu Charles Leclerc, 22. virajda aracının kontrolünü kaybetti ve SF21'ini sert şekilde duvara vurdu.

Monakolu pilot bu ağır kazadan yara almadan kurtuldu ve daha fazla kontrol için tıbbi merkeze götürüldü. Buradaki muayenelerde de vücudunda bir soruna rastlanmadı. Sonuç olarak Leclerc, takımla çalışmalara tekrar başladı.

Leclerc hafta sonunun kalanında yarışabilecek.

Ferrari'den yapılan açıklamada, "Leclerc tüm rutin kontrollerden geçti ve doktorlar tarafından yarışmaya devam etmesine onay verildi." denildi.

Teknik tarafta ise aracın epey hasar aldığı görülebiliyordu. Özellikle şasi ve motorun hasar aldığı yönünde endişeler vardı.