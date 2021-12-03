Leclerc'in şasisi ve motoru kazada hasar görmedi
Ferrari, Charles Leclerc'in şasisinin ve motorunun, Suudi Arabistan'daki kazada hasar görmediğini açıkladı.
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Ferrari pilotu Charles Leclerc, 22. virajda aracının kontrolünü kaybetti ve SF21'ini sert şekilde duvara vurdu.
Monakolu pilot bu ağır kazadan yara almadan kurtuldu ve daha fazla kontrol için tıbbi merkeze götürüldü. Buradaki muayenelerde de vücudunda bir soruna rastlanmadı. Sonuç olarak Leclerc, takımla çalışmalara tekrar başladı.
Leclerc hafta sonunun kalanında yarışabilecek.
Ferrari'den yapılan açıklamada, "Leclerc tüm rutin kontrollerden geçti ve doktorlar tarafından yarışmaya devam etmesine onay verildi." denildi.
Teknik tarafta ise aracın epey hasar aldığı görülebiliyordu. Özellikle şasi ve motorun hasar aldığı yönünde endişeler vardı.
Takım yaptığı incelemenin ardından şasi ve motorda herhangi bir hasara rastlanmadığını açıkladı.
Açıklamaya göre Leclerc, hafta sonunun kalan kısmında mevcut şasi ve güç ünitesini kullanmaya devam edebilecek.
Vites kutusu konusunda ise herhangi bir açıklama gelmedi.
A marshal removes the fron wing from the car of Charles Leclerc, Ferrari SF21, from the circuit
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images