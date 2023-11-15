Leclerc'in saatini çalan hırsızlara hapis cezası verildi

Charles Leclerc, 2022'nin Nisan ayında tatsız bir olaya karıştı: Monakolu pilotun bileğindeki lüks Richard Mille saati hırsızlar tarafından çalındı.

Ferrari pilotu, arkadaşları ve antrenörüyle birlikte yerel bir restoranda yemek yerken, birkaç taraftarın ilgisiyle karşılaşmıştı. Onlarla fotoğraf çekinmek isterken, etrafı bir anda taraftar grubu tarafından çevrildi.

İki hırsız, taraftarların yoğun ilgisini kırmayan Leclerc'in yanına gelerek çaktırmadan kolundaki saati çaldılar.

Görüşe bakılırsa bu saatin değeri tam 2 milyon euroydu.

Monakolu pilot, saatinin çalındığını fark eder etmez soluğu karakolda aldı ve olay hakkında şikayette bulundu.

Birkaç ay sonra, dört kişi oldukları ortaya çıkan suçlular gözaltına alındı ve bu hafta mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Napoli'nin yerlisi olan 30 ve 20 yaşlarındaki iki kişi 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suça iştirak eden diğer kişi olan 30 yaşındaki Napoli vatandaşı ise 6 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Bu kişi hırsızlık olayına doğrudan karışmamıştı ancak durumu biliyordu ve gözcü gibi hareket ediyordu.

Çetenin dördüncü üyesinin önümüzdeki yılın başlarında yargılanması bekleniyor.

Bu, iki hükümlünün ilk suçu değil. İkili, 2021 yılında bir Fransız turiste silahlı saldırı düzenlemiş ve 80.000 Euro değerinde bir saat çalmışlardı.