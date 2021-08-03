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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Leclerc'in motoru, Stroll'le olan kazası nedeniyle çöp olmuş

Ekleyen:
, Şef Editör

Ferrari, Charles Leclerc'in aracında yer alan mevcut güç ünitesinin Macaristan GP'de yaşanan kazanın ardından kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Leclerc'in motoru, Stroll'le olan kazası nedeniyle çöp olmuş

Macaristan'daki olaylı yarışa iyi bir şekilde başlayan Leclerc, önünde Valtteri Bottas'ın başlattığı ve Lando Norris, Max Verstappen ve Valtteri Bottas'ı mücadele dışına iten kaza sayesinde ilk virajı lider Lewis Hamilton'ın arkasında 2. sırada dönecek gibi görünüyordu.

Ancak Leclerc'in virajı döneceği esnada, Bottas gibi frenlemeyi kaçıran Aston Martin pilotu Lance Stroll virajın içinde Ferrari pilotuna vurdu. İlk temasın ardından Leclerc, dış tarafta kendisi gibi iyi bir pozisyon yakalayan McLaren pilotu Daniel Ricciardo'ya da vurdu.

Ricciardo, hasarlı aracıyla yola devam ederken Leclerc ve Stroll yarışa veda ettiler. Stroll, bu hatası nedeniyle Belçika GP için 5 sıra grid cezası aldı.

Ferrari tarafından bugün yapılan açıklamada SF21'i Pazartesi günü detaylı bir şekilde inceledikleri ve Leclerc'in motorunda tamir edilemeyecek hasar olduğu duyuruldu.

Bu durum Ferrari ve Leclerc için olumsuz bir gelişme oldu. Ekstra motor Ferrari'ye bütçe sınırı döneminde istenmedik bir yük getirirken, sezonun bitmesine daha 12 yarış olduğu için ilerleyen yarışlarda Leclerc'in 4. güç ünitesine geçmesi gerekecek. Bu, Leclerc'in grid cezası alacağı manasına geliyor.

Leclerc, Stroll'ün yaptığı hatanın pek de küçük olmadığını söylemişti.

Leclerc, "Bazen küçük hataların büyük sonuçlarının olabileceğini biliyorum."

"Ancak bu sefer, gerçekten küçük bir hata olmadığını düşünüyorum. Lance'i aynalarımda göremedim. 5-6 sıra gerideydi, bu yüzden orada bir şeyler denemesi oldukça gerçek dışıydı."

"Ancak hayat böyle, bu tür şeyler oluyor. Çok sinir bozucuydu. Sezonun ilk yarısında oldukça şanssız tarafta olduğumu düşünüyorum ancak durum böyle ve sezonun ikinci yarısında daha iyi olmaya odaklanacağım." demişti.

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