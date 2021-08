Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan GP, ıslak zeminde başlamıştı ve pilotlar ıslak zemindeki ilk gerçek turlarını yarış içinde atacaklardı.

Pilotlar, ilk viraj için frenlemeye başladığında ise kaos yaşanmıştı.

Kötü bir start alan Valtteri Bottas, frenlemeyi kaçırarak yavaşlayamamış ve kendisinin önünde bulunan Lando Norris'e çarpmıştı.

Norris, bu darbenin etkisiyle Max Verstappen'e çarparken; Bottas, Norris'in ardından Sergio Perez'le de temas yaşamıştı.

Bütün bu kaosa ek olarak, Lance Stroll de yeteri kadar yavaşlayamadı ve Leclerc'in aracına çarptı.

Leclerc, bu temasta aldığı hasar yüzünden yarışa devam edemedi ve kendisinin de söylediği gibi büyük bir fırsatı kaçırdı. Monakolu pilot, ilk virajı atlatabilseydi zafere ulaşabilir ya da podyuma çıkabilirdi.

Leclerc için oldukça kötü geçen bu yarış, Pazartesi günü Maranello'daki testlerin ardından daha da kötüleşti ve Ferrari, Leclerc'in Macaristan'da kullandığı ikinci motorunun ilk virajdaki kazanın ardından kullanılamaz hâle geldiğini açıkladı.

Bu motorun çöp olmasıyla birlikte yeni bir motor kullanılması gerekecek ve bu yeni motor, Ferrari'ye bütçe sınırlaması döneminde istenmedik bir yük getirecek. Ayrıca sezonun bitmesine daha 12 yarış olduğu için ilerleyen yarışlarda Leclerc'in 4. güç ünitesine geçmesi gerekecek. Bu, Leclerc'in grid cezası alacağı manasına geliyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 retires from the race Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc'in kullanılamaz hâle gelen ve sadece 1500km gittiği 2. motoru artık çöp oldu. Takımlar sezonun ilerleyen bölümlerinde, 3. motora geçtiklerinde 1 veya 2. motoru antrenman seanslarında kullanabiliyorlardı. Ferrari'nin elinden bu da alınmış oldu.

Leclerc, ilk motoruyla 4300km kadar yarışmıştı.

Peki, Leclerc'in motoru bu temasın ardından nasıl kullanılamaz geldi?

Her şey Stroll'un sol ön lastiğinin, hızlı bir şekilde Leclerc'in aracının sağ tarafına, sidepod bölgesine çarpmasıyla başladı. Bu büyük ve aracın hassas bir bölümünde yaşanan temasın ardından Leclerc'in aracının sağ tarafındaki soğutma sistemleri tamamıyla kırıldı ve çalışamaz hâle geldi.

Sidepod'un hasar almasıyla birlikte bu bölümdeki soğutma sisteminden ciddi oranda sıvı sızmaya başladı ve soğutma sıvısı saniyeler içinde tükendi.

Leclerc'in bütün bu kaosun içerisinde aracın hemen sağında yer alan bu hasarı görme olasılığı oldukça düşüktü hatta neredeyse imkansız denebilir.

Monakolu pilot da ön kanadı ve lastikleri iyi durumda olduğundan, yarışma iç güdüleriyle gaza bastı ve yoluna devam etti ki sorun burada başladı.

Bahsedildiği gibi soğutma sistemindeki sıvı akmıştı ve sistem kullanılamaz durumdaydı. Dolayısıyla, motoru soğutma konusunda araç artık yeterli donanıma sahip değildi.

Böyle bir durumda soğutulamayan o motorla sadece Leclerc'in gittiği kadar, ilk virajdan ikinci viraja kadar, gidilse de motorun termal kısmına çok ciddi hasar alınıyor.

Leclerc, soğutması çalışmayan motoruyla ikinci viraja kadar yoluna devam etti. Sonrasında spin attı ve zaten motoru kendiliğinden çalışmayı durdurdu.

Yani soğutma sistemi tamamıyla parçalanmış bir motorla sadece birkaç yüz metre gidilmesi, motorun termal ünitesine ciddi hasarlar verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, climbs out of his damaged car Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bunun aynısı Sergio Perez'in de başına geldi. Ancak Perez'in soğutma sistemindeki hasar Leclerc'e kıyasla daha az olduğundan Meksikalı pilot, Leclerc'e kıyasla yoluna biraz daha devam edebildi.

Perez'in sağ taraftaki soğutma sistemine ise Valtteri Bottas çarpmıştı. Bottas'ın darbesi de oldukça büyüktü ancak Honda'nın soğutma sistemine daha az hasar geldi.

Red Bull, motordaki anormal ısınma oranını görünce Perez'e hemen aracı kenara çekmesini söyledi ve durumu fark etti. Perez, durmadan önce motordan garip sesler geldiğini de belirtmişti.

Perez'in de bu güç ünitesini kullanıp kullanamayacağı büyük bir soru işareti çünkü bahsedildiği gibi soğutma sistemindeki sıvının kaybedilmesinin ardından motorla devam etmek, ciddi hasara neden oluyor.

Konu hakkında konuşan Christian Horner, "Bir anda bütün sıvıyı kaybettik. Daha detaylı bir biçimde araştırmamız gerek ancak ilk raporlar, motorun gelecekte kullanılmasının zor olacağını gösteriyor." dedi.

Bu olayın bir diğer ilginç boyutu ise şu: Leclerc ve Perez, gelecek yarış olan Belçika Grand Prix'sinde motorlarını değiştirirlerse en az 10 sıra grid cezası alacaklar; bu olaylarda suçlu olan Stroll ve Bottas'ın ise Belçika GP için 5 sıra grid cezası bulunuyor.

Yani her ne kadar garip olsa da olaylarda herhangi bir suçu bulunmayan Leclerc-Perez ikilisi, Bottas ve Stroll'den daha büyük cezalar almış olacaklar.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, collides with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bunlara ek olarak, bir de bütün bu olayların maliyetleri var ve özellikle de bütçe sınırlaması döneminde takımlar bu konuda her zamankinden daha da hassaslar. Özellikle Red Bull'un son birkaç yarıştır büyük kazalardan canı yanmakta.

Ferrari ve Red Bull, "bu tür kazaların" hasarlarının bütçe sınırlamasına katılıp katılmaması hakkında F1'le konuşmak istiyorlar. Avusturyalı ekip, bu tür kazalardaki hasarların 145 milyon dolarlık bütçe sınırlamasına dahil edilmemesini istiyor.

Ferrari ise bu tür kazalarda kazaya neden olan pilotun takımının hasarı karşılaması gerektiği görüşündeydi. İtalyan ekibe göre bu, pilotları daha sorumluluk sahibi de yapardı.

Ancak ne kadar paranın ödenmesi gerekeceği, daha büyük tartışmalara neden olabilir. Red Bull, Silverstone'daki kazanın maliyetinin 1.8 milyon dolar olduğunu söylemişti ancak başka bir takıma göre bu meblağ farklı olabilir.

Ya da kimilerine göre değiştirilmesi gereken bir parça, bir başkasına göre araçta kalabilir. Her takım, rakip takımın ödeyeceği parayı arttırmak isteyebilir.

Bütçe sınırlaması yeni bir uygulama ve bu yeni uygulamanın geliştirilebilecek, üzerinde konuşulacak pek çok noktası var. Sürücü ve üst seviye personelin maaşının bu sınıra dahil edilip edilmemesi de hâlâ konuşulan bir konu.

Gelecek yıllarda bütçe limiti daha da azalacak ve F1'in bütçe sınırlamasında ne kadar serbestliğe izin vereceği hâlâ bir soru işareti.

Ancak Red Bull ve Ferrari'nin F1 yönetimiyle bu kazaların masrafları hakkında konuşacağı kesin.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images