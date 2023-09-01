Leclerc'in Monza'dan beklentisi podyum mücadelesi verebilmek

Zandvoort'ta henüz Cuma gününden itibaren zor bir hafta sonu geçiren Ferrari, özellikle denge ve fren sorunları nedeniyle bir türlü istediği performansı sergileyemedi.

Sonuç itibariyle hafta sonu başta Charles Leclerc olmak üzere iki pilot için de iyi geçmedi; Cumartesi günü sıralama turlarını kazayla kapatan Leclerc, Pazar günü ise taban hasarı nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Ferrari bu hafta kendi evi olan Monza'da piste çıkacak ve takımdan beklentiler büyük, dolayısıyla takımın daha iyi bir performans için zorlaması gerekecek.

İyi haber, Ferrari'nin bu yıl Kanada ve Spa gibi pistlerde güçlü görünmesi ve Monza'nın düşük yere basma gücü isteyen yapısının kendilerine iyi gelebilecek olması.

Ferrari'nin Zandvoort'tan ne gibi dersler çıkarttığı sorulan Leclerc, "Birçok ders çıkarttık."

"Açıkçası yarıştan pek bir şey öğrenemedik, nitekim ön kanadım tabanın altına girdi ve her şeye hasar verdi, bu yüzden çok az yol tutuşum vardı."

"Hafta sonunun geri kalanında, özellikle ilk antrenman seansında farklı ayarlar denedik ve sanırım ne beklememiz gerektiğini biraz olsun anladık."

"Şimdi sorunlarımıza ve aracın zayıflıklarına çözüm bulmak için yapmamız gereken çok iş var. Artık sıkıntı çektiğimiz noktalar netleşmiş vaziyette."

"Aracın tutarsızlığı, özellikle biraz daha yere basma gücü isteyen pistlerde sürüşü gerçekten çok zorlaştırıyor."

"Aynı virajda büyük denge değişiklikleri yaşıyoruz, bir pilot olarak hangi virajdan nasıl bir denge elde edeceğinizi bilmemek çok zor. Şu anda üzerinde çalışmamız gereken konu da bu."

"Monza'ya gelirsek, pist tam olarak Spa gibi değil, ancak pist özellikleri Zandvoort ve Budapeşte'ye kıyasla Spa'ya daha yakın."

"Dolayısıyla biraz daha rekabetçi olmalıyız, ancak performansımızın podyum mücadelesi için yeterli olup olmayacağını bilmiyorum."

"Ama gerçekten öyle olmasını umuyorum. Bunun için her şeyi yapacağımız kesin." dedi.