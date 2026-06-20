Leclerc’in mental koçu: “Kırmızı araçta birinci ve ikinci pilot ayrımı olmayacak”

Lewis Hamilton, Barselona-Katalonya Pisti'nde uyguladığı üç pit stoplu agresif strateji sayesinde Ferrari tulumuyla çıktığı 31. yarışında zafere ulaşarak güçlü bir mesaj verdi. Kanada ve Monako’daki ikinciliklerinin ardından gelen bu galibiyetle 41 yaşındaki yedi kez dünya şampiyonu, lider Andrea Kimi Antonelli’nin sadece 41 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti.

Takım arkadaşı Charles Leclerc ise yedi yarış sonunda topladığı 75 puanla liderin 81 puan gerisinde yer alıyor.

Hamilton'ın bu yükselişi, eski F1 pilotu Jolyon Palmer gibi analistlerin, Ferrari'nin artık Hamilton'ın tarihi 8. şampiyonluğu için tüm gücüyle Britanyalı pilotu desteklemesi gerektiği yönünde yorumlar yapmasına neden oldu.

Palmer'a göre Hamilton'ı birinci pilot yapmak, Mercedes pilotları Antonelli ve Russell'a karşı Ferrari'ye "kritik" bir avantaj sağlayabilir; ancak bu durum Leclerc’in feda edilmesi anlamına geliyor.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

11 yaşından beri Leclerc’in mental koçu olarak çalışan Dr. Riccardo Ceccarelli ise Fred Vasseur’ün Maranello’da böyle bir ayrım yapmaya niyetli olmadığını ve her iki pilota da tamamen eşit davranmak istediğini belirtti.

Motorsport.com’a konuşan Ceccarelli şu ifadeleri kullandı: "Lewis inanılmaz bir yükseliş yakaladı ve belki de kırmızı araca Charles’tan daha iyi uyum sağladı.”

“Yedi kez dünya şampiyonu, beklentilerini karşılayan bir araca sahip olduğu için motivasyonunu yeniden buldu. Kazanırken potansiyelinizi boşa harcamak istemezsiniz, bu çok doğal.”

“Ancak Fred, Charles’ın potansiyelinden de ödün vermek istemiyor ve hemen radikal kararlar almak zorunda değil, bekleyebilir. Ferrari'nin çalışma felsefesine sadık kalarak, sadece önlerindeki engelleri kaldırıp akışına bırakacaktır. Kırmızı araçta birinci ve ikinci pilot ayrımı olmayacak.”

“Vasseur işlerin nasıl gelişeceğini görmek için bekleyecektir; zira Leclerc’in bir anda aniden kendine gelip arka arkaya üç yarış kazanabileceğini o da çok iyi biliyor."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mart ayındaki Çin Grand Prix'si ve sprint yarışı sırasında Hamilton ve Leclerc'in pistteki mücadelesini izleyen Fred Vasseur, "Takım emiri uygulamayı aklımdan bile geçirmiyorum" diyerek net bir duruş sergilemişti. Ancak Hamilton’ın şampiyonluk potansiyeli artıkça bu konu padokta yeniden gündeme gelmeye başladı.

Yine de 22 yarışlık takvimde henüz 15 yarışın daha olduğu göz önüne alındığında, Ferrari için bir numaralı pilot seçmek adına çok erken olabilir. Üstelik Ferrari’nin önümüzdeki hafta sonu Avusturya’ya getirmeyi planladığı motor güncellemesi, Leclerc’i de yeniden şampiyonluk mücadelesine sokabilir.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Şu anda Ferrari'nin SF-26 aracının, Mercedes'in W17'sine kıyasla en büyük zayıflığı, saf motor gücü olarak geride kalması. Mercedes, FIA'nın en iyi içten yanmalı motoru Red Bull'un ürettiğine karar vermesinin ardından ADUO hakkı kazanarak motorunu daha da geliştirme fırsatı elde etti.

Eğer Ferrari’nin güncellemesi Hamilton ve Leclerc’e ortak bir şampiyonluk şansı tanırsa, Vasseur sezonun bu aşamasında takım emri kullanmadığı için pişman olmayabilir.